Laje de imóvel em obras desaba, na Praia do Futuro; ninguém ficou ferido

A laje de um imóvel onde ocorre uma obra caiu, na manhã deste sábado (24), na avenida Dioguinho, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Ninguém foi atingido ou se feriu.

Um depósito de material de construção funciona no primeiro andar do imóvel. No andar de cima, estão sendo construídas quitinetes.

Legenda: Um depósito de construções funciona no primeiro andar Foto: Leàbem Monteiro

Por volta de 9h, enquanto os pedreiros trabalhavam na obra, a laje das quitinetes caiu. Nenhum dos trabalhadores ficou ferido, e os materiais não atingiram ninguém. O dono do imóvel, responsável pela obra e pelo depósito, não falou com a reportagem.

O material que desabou invadiu a avenida e, por volta das 9h30, já estava sendo recolhido.

