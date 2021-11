Imagens de satélite capturam área devastada após incêndio no Parque do Cocó, em Fortaleza; veja

A dimensão do incêndio criminoso que reduziu a ruínas 46,2 hectares do Parque do Cocó, em Fortaleza, foi capturada por imagens de alta resolução de satélites do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

O incêndio iniciou na última quarta-feira (17). Após 19 horas, na tarde da quinta-feira (18), a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu debelar as chamas.

Foram identificados 12 focos de incêndio no local No momento mais crítico, a linha de fogo atingiu 872 metros de extensão. Inicialmente, acreditou-se que o fogo havia atingido 20 hectares da área.

Depois de sobrevoar a área na sexta-feira (19), técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) concluíram que, na verdade, a parte devastada pelo fogo foi mais que o dobro da estimada anteriormente: 46,2 hectares.