Confira imagens de como ficou o local afetado pelo incêndio no Parque do Cocó

Fumaça baixa, áreas acinzentadas e movimentação de bombeiros são parte do cenário do Parque do Cocó na primeira manhã após controle dos focos de incêndio - iniciados na noite de quarta-feira (17). Equipes atuam para evitar o retorno do fogo e voluntários buscam animais afetados pelo crime ambiental durante esta sexta-feira (19).

Enfileirados na faixa bloqueada da Avenida Murilo Borges, na margem do Parque, viaturas e equipamentos do Corpo de Bombeiros são utilizados pelos agentes que se organizam e avançam na mata. Helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) dá o norte para o trabalho.

Confira as imagens feitas pela fotógrafa Fabiane de Paula do local afetado pelo incêndio e da operação realizada durante a manhã desta sexta-feira (19) no maior parque em área urbana do Norte e Nordeste.

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Cobra foi encontrada durante busca por animais feridos no Parque do Cocó Foto: Acervo voluntário

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Operação

"Nós não temos como manter linha direta com mangueira no local, infelizmente. Estamos trabalhando com bastante afinco para que hoje não tenha mais a complexidade que se teve ontem", descreve o coordenador da operação, capitão Gadelha, do Corpo de Bombeiros. Estão mobilizados 40 agentes.

Os 12 focos de incêndio, criados de forma criminosa, foram controlados na noite desta quinta-feira (18). A fumaça, em menor proporção, sai do solo agora preto depois de quase dois dias em combustão. O vento levanta alguns pontos de fogo, que são controlados pelos bombeiros.

Legenda: Incêndio no Parque do Cocó foi controlado, mas equipes atuam para evitar o retorno do fogo Foto: Fabiane de Paula

Em meio ao trabalho para resfriamento e prevenção para evitar o retorno do fogo, o biólogo voluntário Bruno Guilhon entra com o apoio dos agentes para o resgate de uma iguana.

O animal ainda não foi encontrado, mas uma jiboia, boa constrictor, não peçonhenta e comum do local, foi retirada carbonizada. "O ponto era incerto, mas vai ser realizada uma segunda busca para (encaminhar o animal ao) atendimento veterinário com os parceiros. No retorno, foi encontrada essa jiboia", frisa Bruno.

Local onde foram identificadas 346 espécies arbóreas, arbustivas e palmeiras mensuradas pelo Inventário Florestal Nacional (IFN), 7 exclusivamente achadas no Cocó.