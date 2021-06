Governador Camilo Santana é vacinado contra a Covid-19 no Centro de Eventos, em Fortaleza

O governador do Ceará, Camilo Santana, foi vacinado com a primeira dose contra a Covid-19 neste sábado (12), no Centro de Eventos, em Fortaleza. Ele estava incluído na lista de vacinação da Prefeitura de Fortaleza divulgada no dia 7 de junho.

Programado para 12h, Camilo chegou ao local por volta das 11h50, acompanhado do filho Pedro, de 11 anos, e vestido com a camisa da campanha estadual de imunização contra a doença.

Legenda: Camilo Santana chega ao Centro de Eventos com o cartão de vacinação na mão. Foto: Fabiane de Paula

No último dia 3, o gestor completou 53 anos. Esse foi o critério para a imunização, uma vez que Camilo foi incluído no grupo da população geral, em ordem decrescente de prioridade, entre 45 e 59 anos.

"Recebi hoje a primeira dose da vacina. Viva a Ciência! Viva o SUS! Juntos estamos vencendo a pandemia!", declarou o governador nas redes sociais.

Além dele, cerca de 45,9 mil residentes Fortaleza estão agendadas para receber o imunizante.

Camilo teve Covid-19 no início de outubro de 2020, pouco depois do diagnóstico positivo da primeira-dama do Estado, Onélia Santana. Ele teve apenas sintomas de gripe.

Onélia Santana já tomou a primeira dose da vacina, no dia 9 de maio, por estar no grupo das grávidas.

A previsão da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) é vacinar toda a população acima de até 18 anos, cadastrada na plataforma Saúde Digital, até agosto deste ano.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os agendados também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp.