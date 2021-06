Governador Camilo Santana será vacinado contra Covid-19 no sábado (12)

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) deve receber, sábado (12,) a primeira dose da vacina contra a Covid. O agendamento da imunização do gestor estadual consta na lista divulgada pela Prefeitura de Fortaleza. A aplicação da vacina deve ocorrer às 12h no Centro de Eventos, na modalidade drive-thru.

Camilo tem 53 anos e está incluído na lista da população geral. No dia em que está prevista a imunização do governador, outras 45,9 mil pessoas moradoras de Fortaleza devem também receber a vacina, conforme conta na lista da Prefeitura.



O governador teve Covid no início de outubro de 2020. À época, a confirmação do diagnóstico foi feito dias após a comunicação de que a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, havia sido diagnosticada com a doença causada pelo novo coronavírus. Ele apresentou alguns sintomas de gripe. Onélia Santana já tomou a primeira dose da vacina, no dia 9 de maio, por estar no grupo das grávidas.

Em Fortaleza, desde domingo (6) a população geral tem sido vacinada contra a Covid, de forma escalonada por idade - começando por aqueles com 59 anos. Nesta segunda-feira (7), a Prefeitura de Fortaleza informou que irá agendar para imunização, até a próxima semana, de todas as pessoas cadastradas no Saúde Digital entre 45 e 59 anos.

Prefeito já recebeu a 1ª dose

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), que também já teve Covid, no período da campanha eleitoral, em 2020, já recebeu a primeira dose da dose da vacina contra a Covid-19.

Sarto tem 62 anos e faz parte da população alvo incluída nas primeiras fases da campanha de vacinação. Na data da aplicação, o prefeito recebeu a vacina da secretária de Saúde do Município, Ana Estela.