Fortaleza terá repescagem de vacinação contra Covid-19 para crianças neste fim de semana

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou que será realizada a repescagem da vacinação de crianças contra Covid-19, neste fim de semana, em Fortaleza. O momento é dedicado aos que perderam o agendamento da 1ª dose.

No sábado (22), a repescagem será no Centro de Eventos do Ceará, das 9h às 17h, e em quatro postos de saúde (das 9h às 16h). No domingo (23), a vacinação será apenas no Centro de Eventos, das 9h às 17h.

Vacinação por agendamento

Ainda segundo Sarto, haverá também atendimento por agendamento, conforme as listas divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

>> Veja lista de crianças agendadas para a 1ª dose no sábado (22)

>> Veja lista de agendados para dose de reforço no sábado (22)

>> Veja lista de crianças agendadas para 1ª dose no domingo (23)

>> Veja lista de adultos agendados para dose de reforço no domingo (23)

As crianças devem ser acompanhadas pelos pais e responsáveis, no dia e horário agendados.

No sábado, estão agendadas 3.249 crianças pelo critério de maior faixa etária. E 4.433 pessoas do público geral para dose de reforço. Já no domingo, são esperadas 4 mil pessoas para primeira dose (D1) e 6.320 pessoas para o reforço.

Crianças com comorbidades

A partir deste sábado (22), crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências permanentes começam a ser vacinadas contra a Covid-19 na Capital.

Para a vacinação, é preciso apresentar atestado que comprove a condição médica indicada no ato do cadastro na plataforma Saúde Digital.

Segundo Sarto, estão agendadas 2.863 crianças com comorbidade ou deficiência permanente para este dia.

>> Veja lista de crianças com comorbidades ou deficiência agendadas para sábado (22)

Vacina de crianças

A prescrição médica não é necessária para vacinação de crianças do público geral no Ceará, e a imunização ocorre mediante cadastro na plataforma Saúde Digital.

As vacinas pediátricas utilizadas são a da Pfizer, que serão aplicadas em duas doses com um intervalo de oito semanas.

Documentação necessária

Para receber a vacina, é preciso levar o cartão nacional de saúde da criança, documento de identificação dela (registro de nascimento, passaporte, identidade) e documento de identificação original do responsável ou acompanhante para o ato da vacinação presencial.

Após receber a vacina, as crianças deverão ficar de 15 a 20 minutos em observação. O atendimento ocorre exclusivamente por agendamento.

Serviço

Repescagem da vacinação infantil

Quando: sábado (22) e domingo (23)

Onde:

Centro de Eventos do Ceará (sábado e domingo)

Endereço: Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Postos de saúde (apenas sábado)

Posto de Saúde Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 – Barra do Ceará)

Posto de Saúde José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim )

Posto de Saúde Regina Maria da Silva Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)

Posto de Saúde Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro,1480 – Boa Vista)