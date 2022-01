Ceará distribuirá mais de R$ 55,2 milhões aos municípios para reforçar saúde

O Governo do Ceará distribuirá um recurso extra para reforçar o sistema de saúde pública nas cidades do Estado, que enfrentam uma sobrecarga devido ao aumento dos casos de síndromes gripais. O anúncio do fundo foi realizado pelo governador Camilo Santana nesta quinta-feira (20).

Ao todo, serão enviados mais de R$ 55,2 milhões, divididos entre os 184 municípios. Segundo o gestor, os recursos serão partilhados proporcionalmente, com base no número de habitantes de cada localidade. Fortaleza, por exemplo, deve receber mais de R$ 16,2 milhões, enquanto para Caucaia será entregue cerca de R$ 2,1 milhões.

O surto de influenza e o crescimento no número de casos de Covid-19, causado pela variante Ômicron, têm sobrecarregado as unidades de saúde no Ceará, principalmente as de saúde básica. Conforme o governador, em alguns municípios a procura por atendimento chegou a triplicar.

"Os municípios vêm se queixando que estão sobrecarregados, e isso têm impactado em uma necessidade de uma maior quantidade de medicamentos, de insumos", explicou o secretário da Saúde, Marcos Gadelha.

O recurso ainda precisa ser aprovado, mas após a conclusão dessa etapa, será imediatamente repassado aos municípios, de forma integral, conforme explicou o gestor.

Camilo Santana Governador do Ceará "[O pagamento será realizado] em uma parcela única, para que a gente possa apoiar os municípios, principalmente na atenção básica, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Quanto mais rápido a gente pode atender na unidade básica, mais rápido é a recuperação."

8 novos pontos de testagem

Mais oito pontos de testagem gratuita de Covid-19 serão abertos no Ceará até a próxima semana. Com o reforço, anunciado pela Secretaria da Saúde (Sesa) na quarta-feira (19), o Estado contará com 20 centros que farão exames para o diagnóstico da doença.

Os novos Centros de Testagem (CTs) funcionarão, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), já nesta quarta em Crato e Ibiapina; nesta quinta-feira (20) em Fortaleza, Crateús e Iguatu; na sexta-feira (21) em Quixeramobim e na segunda-feira (24) em Aracati e São Gonçalo do Amarante.

"A ampliação da testagem, sobretudo de quem está sintomático, é uma das medidas necessárias para frear o avanço da doença", pontuou a pasta, que na semana passada chegou a dobrar a quantidade de CTs.

Veja os endereços dos novos pontos de testagem no Ceará:

1 – Sesc Aracati – Endereço: BR. 304 – Km 44, s/n – Pedregal

2 – Sesc Crateús – Endereço: Rua Padre Cícero, 290 – Fátima

3 – Sesc Crato – Endereço: Rua André Cartaxo, 443 – Centro

4 – Sesc Fortaleza – Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1701 – Centro

5 – Sesc Ibiapina – Endereço: Avenida Dep. Álvaro Soares, s/n – Vicente Aragão

6 – Sesc Iguatu – Endereço: Rua Treze de Maio, 1130 – Centro

7 -– Sesc Quixeramobim – Endereço: Rua 14 de Agosto, s/n – Centro

8 -– Sesc São Gonçalo do Amarante – Endereço: Rua Filomena Martins, s/n – Conjunto São Gonçalo

Agendamentos

Para agendar o teste gratuito de Covid-19, é necessário estar cadastrado na plataforma Saúde Digital, na opção Testagem CT Rede Sesi/Sesc.

O agendamento é liberado às segundas e quintas-feiras para os dias seguintes. Após o registro completo e validado por e-mail, o paciente escolhe o endereço e marca o dia e horário do teste.

Confira os enderenços para testes na rede Sesi:

Sesi Centro: Rua Padre Ibiapina, 1449 – Jacarecanga, Fortaleza

Sesi Parangaba: Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba, Fortaleza

Sesi Barra do Ceará: Rua Florêncio de Alencar, 900 – Barra do Ceará, Fortaleza

Sesi Maracanaú: Avenida Senador Virgílio Távora, 1103 – Distrito Industrial

Sesi Juazeiro do Norte: Rua José Marrocos, 2265, Pirajá

Sesi Sobral: Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 1003 – Centro