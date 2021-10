Fortaleza tem domingo movimentado em praia e parques; medidas de prevenção à Covid-19 são exigidas

A sombra das árvores e o sol da praia estão entre as opções de lazer dos fortalezenses neste domingo (10) com a exigência do uso de máscaras devido à pandemia da Covid-19. O avanço na flexibilização das restrições acontece pelo avanço da vacina e queda nos números de infecções e mortes pelo coronavírus, mas medidas de contenção da doença permanecem válidas.

Na Praia do Futuro, a venda de boias e brinquedos acontece com algumas pessoas sem o uso adequado das máscaras de proteção, que devem cobrir nariz e boca. Já na faixa de areia, parte das barracas estavam com pouco distanciamento entre as mesas. Os banhistas aproveitam o banho de mar como forma de aliviar o calor deste fim de semana na Capital.

Legenda: Decreto estadual exige distanciamento entre mesas e limite de pessoas por espaço Foto: Kid Jr

O decreto estadual, que determina as medidas de contenção da pandemia, permite o funcionamento de barracas de praia e de restaurantes com distanciamento entre as mesas e limitação de oito pessoas em cada uma. O uso de máscaras permanece obrigatório com previsão de multa em caso de descumprimento.

Legenda: Kid Jr Foto: Espaços abertos têm menor risco de contaminação, mas cuidados com higiene e distanciamento não devem ser deixados de lado

O Parque do Cocó reuniu famílias e amigos em piqueniques e passeios entre as árvores - como destaque para o lazer de crianças - neste domingo (10). As máscaras de proteção foram adotadas pela maioria dos presentes.

Legenda: Cumprimento das medidas de segurança sanitária são exigidas para a permanência dos brincantes Foto: Kid Jr

Os pequenos têm opções de diversão em espaço aberto com brinquedos e em trilhas do Parque do Cocó. São feitos monitoramentos para manter as regras de distanciamento e cobrada exigência do uso de máscaras para a permanência dos grupos.

Legenda: Crianças aproveitam playground e espaço para brincadeiras no Parque do Cocó Foto: Kid Jr