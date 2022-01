Fortaleza tem céu nublado, nuvens carregadas e chuvas nesta quarta-feira (26)

Com nuvens carregadas, Fortaleza tem registro de chuva desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (26).

A previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de mais precipitações ao longo da manhã. À tarde e à noite, a indicação é de céu com poucas nuvens.

As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que aponta ainda temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C e na Capital.

Acumulados

Entre as 7h dessa terça (25) e as 7h desta quarta, choveu em nove municípios do Ceará, tendo Fortaleza registrado 7,8 milímetros no posto de Messejana. O balanço pluviométrico foi atualizado pela Funceme às 7h50 e será atualizado durante o dia.

No intervalo de 24h, porém, o maior acumulado ocorreu em Aquiraz, que observou 84 mm. Na sequência, aparecem Pindoretama (45) e Maranguape (20 mm), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Legenda: Moradora registrou arco-íris em Paraipaba Foto: VC Repórter

Previsão do tempo

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões (Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza), há alta possibilidade de chuva.