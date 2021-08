Fortaleza tem 313 mil faltosos que se cadastraram, mas não buscaram vacinação contra a Covid-19

Pelo menos 313 mil pessoas aptas a tomarem a vacina contra a Covid-19 se cadastraram no sistema oficial, mas não buscaram o imunizante nos postos de vacinação de Fortaleza. A informação foi dada pelo governador Camilo Santana, referindo-se a dados da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), em live na tarde desta segunda-feira (16).

O número equivale a 11,65% de toda a população residente na cidade, estimada atualmente em 2,68 milhões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O gestor informou que 96 mil pessoas com mais de 40 anos se cadastraram, mas não procuraram a imunização. Atualmente, para este grupo, é possível buscar a vacinação sem necessidade de agendamento, desde que haja o cadastro na plataforma Saúde Digital.

Na faixa etária de 19 a 39 anos, há mais 217 mil pessoas na mesma situação. A Capital cearense já iniciou a vacinação do público acima de 18 anos. Nesse caso, é preciso aguardar as listas divulgadas pela Prefeitura.

“Quero fazer um apelo sobre a importância da vacinação. Todas as vacinas já foram aprovadas pela Anvisa, pela Organização Mundial da Saúde, pelos cientistas, com pesquisas e resultados. A única forma de voltarmos à normalidade é através da vacina”, destacou Camilo.

Conclusão próxima

Também em live, Ana Estela Leite, titular da SMS, afirmou que tão logo se complete a imunização das pessoas com mais de 18 anos, serão divulgadas estratégias de repescagem para quem tem de 18 a 39 anos e perdeu o primeiro agendamento.

Até o último domingo (16), Fortaleza vacinou, com a primeira dose, 1.619.693 de pessoas, o equivalente a 61,2% da população. Com as duas doses, foram 653.891 e, com a única, 26.664, correspondendo a 25,4% dos residentes com o esquema completo.

"Durante esta semana, provavelmente, já teremos concluído 100% do agendamento da população adulta vacinável do município de Fortaleza", afirmou a secretária.

Segunda dose atrasada

Ana Estela lembra que, para quem precisa completar o esquema de imunização e perdeu o agendamento ou está na data-limite para receber a segunda dose, há três opções de procura:

Centro de Eventos - oferta D2 das três “marcas” de vacina utilizadas na cidade

Postos de saúde que possuem sala de vacinação - ofertam D2 da Astrazeneca

Cucas - ofertam D2 da Coronavac.

Após a confirmação, por e-mail, da efetivação do cadastro, a pessoa pode buscar um dos locais de vacinação para se imunizar.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a SMS tem o número 156.

