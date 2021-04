Fortaleza retoma modalidade drive-thru para vacinação contra a Covid-19 no fim de semana

Leia Mais:

No Centro de Eventos, também serão vacinados profissionais das forças de segurança e salvamento, atendidos nos salões Jericoacoara e Taíba.

Sem CoronaVac

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) lembra que idosos que receberam a primeira dose (D1) da CoronaVac e estão no prazo para receber a segunda (D2) devem aguardar a chegada de novas remessas da vacina para a conclusão do esquema vacinal.

Na quinta-feira (29), Fortaleza paralisou a aplicação de CoronaVac devido à falta do imunizante. Diversos municípios cearenses também chegaram a suspender a aplicação da segunda dose pelo mesmo motivo

Após o recebimento de novos lotes pela Prefeitura, haverá aplicação imediata de forma prioritária para esse público, através de agendamento.

Locais de vacinação

Drive-thru e pontos de acolhimento para vacinação, para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

Segunda fase da campanha

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 na Capital começou no dia 22 de março. Foi iniciada pelos idosos de 74 anos e, atualmente, estão sendo vacinados os idosos a partir de 60 anos.

A vacinação é organizada por agendamento, a partir daqueles que realizaram cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Para os idosos sem acesso à internet ou com dificuldades para realizar o cadastro, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF).

Serviço

Cadastro para vacinação pelo sistema Saúde Digital

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no sistema e não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.