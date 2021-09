Fortaleza não registrou casos de efeito adverso grave em adolescentes vacinados

Fortaleza declarou que, até esta sexta-feira (17), não registrou caso grave ou moderado de efeito adverso em adolescentes de 12 a 17 anos vacinados contra a Covid-19. Ao todo, 137.669 jovens já foram imunizados contra a doença no município.

"Os registros que nós temos são reações de dor local, dor de cabeça, febre, como têm acontecido na maioria da população", detalhou a secretária da Saúde do município, Ana Estela.

Na quinta-feira (16), após o Ministério da Saúde orientar que municípios suspendessem a vacinação de indivíduos de 12 a 17 anos, sem comorbidades, o ministro Marcelo Queiroga citou a morte de um adolescente de 16 anos em São Paulo, supostamente causada pelo imunizante contra o coronavírus.

No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) relatou que esse óbito, ocorrido em 2 de setembro, ainda está sob investigação por suspeita de reação adversa grave, mas os dados ainda são preliminares.

"No momento, não há uma relação causal definida entre este caso e a administração da vacina", observou o órgão sanitário.

Ainda nesta sexta-feira, a titular da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza reforçou que a Capital seguirá imunizando o público.

"Nós já vacinamos 137.669 adolescentes, esse número representa 73% de todos que já se cadastraram [no Saúde Digital], e 47% da população estimada de adolescentes de 12 a 17 anos do município de Fortaleza. Quando essa determinação [do Ministério da Saúde] chegou, Fortaleza já tinha avançado muito. Já tinha feito o agendamento de todo seu público que se cadastrou", detalhou durante uma transmissão nas redes sociais.

Logo após o anúncio do ministério, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) divulgou que o Ceará manteria a imunização do público. Durante uma reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as autoridades estaduais chegaram a conclusão que a pasta federal tomou uma "decisão unilateral, sem dialogar com estados e municípios".

Ainda na quinta-feira, o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, já havia divulgado que a capital acompanharia a decisão estadual.

São Paulo também dará seguimento à imunização. Mas as prefeituras de Natal e Salvador resolveram paralisar, assim como o Governo do Distrito Federal.

IMUNIZANTE INCORRETO

No Ceará, segundo o Ministério, 1.202 adolescentes receberam o imunizante de outros fabricantes que não foram a Pfizer. São eles:

693 - AstraZeneca;

490 - CoronaVac;

19 - Janssen.