Fortaleza bate recorde de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (12)

O prefeito Sarto Nogueira anunciou nas redes sociais que Fortaleza bateu recorde de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (12). Ao todo, foram atendidas 35.002 pessoas até o horário da publicação do gestor.

Na última sexta-feira (11), ele postou que a Prefeitura ampliou o número de locais para aplicação do imunobiológico para este sábado (12), que tem 45.508 pessoas agendadas. Na semana, são disponibilizados 53 pontos de acolhimento.

Legenda: Post do prefeito Sarto Nogueira nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Chegada de vacinas da Janssen ao Ceará

O primeiro lote da vacina da Janssen chega ao Ceará no começo da próxima semana, de acordo com o governador Camilo Santana. Serão 120,2 mil doses do imunizante da empresa Jonhson & Johnson, que é de dose única.

As vacinas serão aplicadas somente na população entre 30 e 44 anos (em ordem decrescente de idade) e serão distribuídas a todos os 184 municípios cearenses.

O carregamento corresponde a 24% de toda a população geral dessa faixa que está cadastrada no site Saúde Digital.

Conforme a Secretaria da Saúde (Sesa), as doses chegam entre a próxima segunda (14) e a terça (15), e serão distribuídas a todas as cidades em um prazo de 24 horas. Os 3 milhões de doses que chegarão ao Brasil terão prazo de validade somente até o próximo dia 27.