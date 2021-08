Fortaleza atende quase 25 mil pessoas em repescagem da vacinação neste sábado (21); veja lista

Fortaleza realiza repescagem da vacinação contra a Covid-19 neste sábado (21) e seguirá com as aplicações neste domingo (22). A D1 será aplicada em pessoas de 37, 38 e 39 anos que perderam o dia inicialmente marcado. Apenas agendados estão sendo atendidos.

Segundo o prefeito Sarto Nogueira (PDT), foram reagendadas 24.938 pessoas nascidas entre 6 de março de 1982 e 16 de julho de 1984 que perderam a data da D1. Neste domingo (22), foram agendadas 3 mil pessoas para segunda dose (D2).

>> Veja lista de agendados para repescagem de D1 neste sábado (21)

>> Veja lista de agendados para D2 no domingo (22)

Além da relação divulgada diariamente, os interessados também podem conferir o reagendamento através do site Coronavírus Fortaleza, do Saúde Digital e do aplicativo da prefeitura Mais Saúde Fortaleza (disponível para Android e IOS).

Os dois dias de vacinação terão programação musical e artística promovida pela Prefeitura.

Sábado

9h – Jonnas Cardozo (Posto de Saúde Parque São José)

9h – Alex Nunes (Posto de Saúde Dr. Francisco Monteiro)

10h – Jessik (Posto de Saúde Maria Aparecida Lima de Almeida)

13h – Alexandre Campos (Posto de Saúde Aída Santos e Silva)

14h – Jessivan Cardoso (Posto de Saúde Meton de Alencar)

14h – Gizelle Queiróz (UAPS Dr. Marcos Aurélio Lima Verde)

Domingo

9h – Alex Lobão (Salão do Centro de Eventos)

11h – Ju Ribeiro (Salão do Centro de Eventos)

13h – Jeff Renato (Salão do Centro de Eventos)

15h – Nayra Costa (Salão do Centro de Eventos)

Mais vacinas

Um novo lote trazendo 125,1 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer chegou, na tarde desta sexta-feira (20), ao Aeroporto de Fortaleza. Mais cedo, o Estado recebeu outras 193,1 mil doses da vacina CoronaVac. Elas serão usadas para aplicação de doses 1 e 2 em todos os municípios cearenses.

Com isso, o Ceará recebeu um total de 8.836.258 doses de vacinas, somando 69 lotes.

O QUE FAZER QUEM PERDEU A PRIMEIRA DOSE

PESSOAS QUE ESTAVAM COM COVID-19 OU DOENTES

Pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus devem esperar 30 dias após o primeiro dia sintoma para tomar a vacina contra a doença.

Ou aqueles que não puderam comparecer porque apresentaram sintomas da Covid-19 no período, mas depois testaram negativo para a doença. Neste caso, a quarentena é de 15 dias.

Em ambos os casos, após esse período de quarentena, é possível comparecer a qualquer centro de imunização para ser vacinado.

Para isso, é obrigatório levar o comprovante do agendamento e o teste que prove a contaminação ou o quadro gripal.

A SMS frisa que a contagem desta quarentena começa a partir do primeiro dia de sintoma - e não da data do exame.

QUEM TOMOU OUTRA VACINA PRECISA ESPERAR

Pessoas que tomaram outras vacinas, como a da gripe, devem esperar 14 dias antes de tomar o imunizante contra a Covid-19. Cumprida essa quarentena, basta comparecer a um ponto de vacinação, levando o comprovante da vacina tomada e do agendamento.

PESSOAS QUE VIAJARAM A TRABALHO

Pessoas que tiverem de realizar viagem corporativa na data agendada da aplicação da primeira dose também podem comparecer aos locais sem agendamento. É necessário levar, também, a declaração da empresa para comprovar a viagem a trabalho.

QUEM PERDEU A DATA POR OUTROS MOTIVOS

Pessoas em qualquer outra situação que não esteja enquadrada nas citadas acima devem esperar a repescagem. A SMS informa que tem feito ações para os faltosos, mas depende de doses remanescentes para isso ocorrer. Portanto, é fundamental que as pessoas acompanhem a data e compareçam no dia e local agendados.

PESSOAS A PARTIR DE 40 ANOS

A SMS liberou a vacinação contra a Covid-19 sem a necessidade de agendamento prévio para as pessoas a partir de 40 anos que ainda não receberam a primeira dose.

Para receber a primeira dose, é necessário realizar o cadastro no site Saúde Digital (ver o passo a passo abaixo).

Após a confirmação, por e-mail, da efetivação do cadastro, a pessoa pode buscar um dos locais de vacinação para se imunizar.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.