Fortaleza abre inscrições para apoiar financeiramente 25 projetos e ideias de jovens

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nessa quarta-feira (15), o edital para o programa “Cria Juventude”. As inscrições começam hoje e seguem até 1º de outubro. Pessoas de 18 a 29 anos poderão submeter projetos e ideias inovadoras com foco em diversas áreas da economia criativa (ver lista abaixo).

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no portal de Seleções da Juventude no prazo. Ao todo, 25 propostas serão selecionadas. Os vencedores terão apoio financeiro de R$ 7,3 mil.

A cerimônia de lançamento foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. Na ocasião, o prefeito Sarto Nogueira (PDT) disse que “essa é uma área econômica fortíssima”.

“Vamos capacitar jovens que tenham ideias inovadoras e sejam capazes de transformar realidades por meio das diversas áreas da economia criativa. Essa é, também, uma política transversal que engloba juventude, planejamento e empreendedorismo. Fortaleza é vanguardista nessa área", afirmou.

Quem pode participar do projeto

Podem participar jovens residentes em Fortaleza, com idade entre 18 e 29 anos, de forma individual ou coletiva; e organizações de juventude comprovadamente residentes e atuantes na Capital.

Como deverá ser a proposta apresentada

Conforme o coordenador de Juventude do Município, Davi Gomes, o edital é simples e contempla perguntas sobre o projeto para conhecer a ideia que o jovem deseja desenvolver. Depois, haverá um processo de seleção e, após o resultado, mentorias.

As propostas deverão abranger, no mínimo, uma das seguintes áreas de atuação:

Acessibilidade

Mobilidade;

Meio ambiente;

Sustentabilidade;

Segurança;

Ocupação;

Atividades de formação;

Mobiliário urbano;

Intervenções urbanas;

Ciência

Tecnologia;

Esportes;

Infância;

Alimentação;

Saúde;

Inclusão social

Arte;

Cultura;

Patrimônio cultural material e imaterial.

Capacitações

As capacitações serão de responsabilidade da Federação das Empresas Juniores do Estado do Ceará (Fejece). A Fejece já trabalha em parceria com a Rede Cuca e oferece mentorias a empresas formadas por estudantes universitários.

O programa também será fortalecido com o Projeto Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco, cuja chancela é coordenada pelo vice-prefeito, Élcio Batista.

"É muito importante a gente fomentar a linguagem do design, bastante presente na economia criativa de Fortaleza. O edital Cria Juventude é uma das ações do caderno de compromissos da Prefeitura com a UNESCO , que devem ser implantadas até 2024", disse.