Exposição reúne Bíblias em edições raras, traduzida em guarani e em quadrinhos de autor da Marvel

A partir desta terça-feira (14), e até o dia 30 de dezembro, a Galeria BenficArte do Shopping Benfica, em parceria com Comunidade da Fé Cristã Zona Sul, apresentam uma exposição com mais de 50 exemplares da Bíblia, entre edições raras, limitadas e em formatos especiais. A visitação é gratuita e a mostra acontece em alusão ao Dia da Bíblia, celebrada no segundo domingo de dezembro.

O acervo está disponível no 1º piso, de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 11h30 às 21h.

A exposição apresentará a Bíblia em formatos especiais: com capas em madeira e em couro de porco. Entre as edições raras, um dos destaques é o livro publicado especialmente pela visita do Papa João Paulo II ao Brasil e para impressão da escritura em quadrinhos por autor da Marvel.

Legenda: Edição da Bíblia em quadrinhos Foto: Divulgação

Os visitantes poderão interagir com a mostra, através de apreciação de essências citadas em textos e poderão reescrever, à mão, o livro de Salmos. O livro sagrado também estará exibido em outros idiomas como inglês, grego, hebraico, alemão, mandarim e em guarani.

Visitantes também poderão ganhar exemplares do Novo Testamento e participar de programação com música e bate-papos sobre o livro.

Legenda: Bíblia na lingua guarani mbyá Foto: Divulgação

Dia da Bíblia

O Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, pelo Bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do Rei Eduardo VI. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos EUA os primeiros missionários cristãos evangélicos.

O dia integra o calendário oficial do país, por meio da Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional.