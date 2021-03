Em 45 dias, Ceará aplicou primeira dose da vacina contra Covid em 11,7% da população prioritária

Nos últimos 45 dias, o Ceará aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 339.236 pessoas do grupo prioritário desta primeira etapa da campanha, de acordo com o Vacinômetro. O número corresponde a 11,7% de toda a população-alvo estimada (2.894.433) no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.

Destes, 141.184 já receberam a segunda dose.

O cronograma inclui quatro fases para diferentes perfis que estão à frente na fila para a imunização. A previsão da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) é de que todos sejam contemplados até julho próximo.

Entretanto, a atual média diária de vacinados é de 7 mil.

Legenda: Veja como estão definidos os grupos Foto: Reprodução / Sesa

Neste ritmo, levaria 365 dias para esse contingente previsto no plano ser alcançado. Uma velocidade que poderá mudar de acordo com as aquisições de vacina e da logística para aplicação, que depende do estoque de imunizantes. O governador Camilo Santana (PT) negocia a compra das doses para complementar o quantitativo previsto Programa Nacional de Imunização (PNI).

Na Capital, outra medida para avançar na campanha é a disponibilização de transporte privado a ser custeado pelo Governo para o deslocamento de idosos até os pontos de vacinação do sistema drive-thru.



Veja o raio-x da vacinação no Ceará

Total de doses recebidas até hoje: 695.200

Total disponível para aplicação até hoje: 646.040

Quantas no estoque reserva: 49.160

Número de pessoas vacinadas até hoje: 339.236

Quantos receberam a segunda dose: 114.184

Tempo de campanha: 45 dias

Média de vacinados por dia: 7 mil

Tamanho do primeiro grupo prioritário: 619.576 pessoas, entre idosos e profissionais de saúde

Total a ser vacinado no Estado: 2.894.433

Até o momento, o Ceará recebeu sete remessas de vacinas contra a Covid-19, totalizando 695.200 doses. Destas, 646.040 foram disponibilizadas e o restante foi destinado à reserva técnica, conforme determinação do Ministério da Saúde.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

45 dias de campanha

A vacinação começou no Ceará no último dia 18 de janeiro, após a chegada da primeira remessa de 218 mil doses da CoronaVac. Em 23 de janeiro, chegou um segundo lote de imunizantes, com 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca.

Em 25 de janeiro, chegou novo carregamento com 33,2 mil imunizantes da CoronaVac — vacina que também veio no quarto lote, com 115 mil doses, em 6 de fevereiro. Já o quinto e o sexto lotes chegaram no último dia 24 de fevereiro. O sétimo lote chegou na última quarta-feira (3), com 115,6 mil doses.