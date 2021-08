É mais seguro celebrar o Dia dos Pais em 2021 mesmo na pandemia? Saiba o que dizem especialistas

O Dia dos Pais ocorre neste domingo (8) prometendo reuniões familiares, celebrações festivas e trocas de presentes. Contudo, a pandemia da Covid-19 ainda está em curso, ainda que os indicadores da doença no Ceará permaneçam em queda. Por isso, especialistas recomendam cautela durante os encontros.

O infectologista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Guilherme Henn, reconhece que as pessoas podem “curtir o dia dos pais com relativa tranquilidade”, uma vez que a maioria dos homens acima de 30 anos já está vacinada, os mais velhos inclusive com duas doses.

Mas é preciso lembrar que pessoas completamente vacinadas ainda são capazes de pegar o vírus e passar para outras. Quando você vai reunir uma família, tem crianças e adolescentes que não foram imunizadas e podem servir de veículo para a transmissão.

O especialista defende que as famílias podem fazer suas reuniões, mas com duas condições:

Evitar uma quantidade muito grande de pessoas no mesmo ambiente; Evitar que pessoas com o mínimo sintoma de síndrome gripal, nem que seja coriza (nariz escorrendo), participem do encontro.

A infectologista Tainá Catarina concorda que ainda não é possível “baixar a guarda”, especialmente pela chegada da variante Delta, que é mais transmissível. Para ela, o ideal é manter o distanciamento social adequado, bem como o uso contínuo de máscaras.

CONVÍVIO PRÓXIMO

A médica explica que reuniões familiares são indicadas para os núcleos que convivem no dia a dia, desde que não haja ninguém com algum tipo de sintoma. Além disso, é importante manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertas, e usar álcool em gel quando não for possível lavar a mão.

“Não recomendamos a realização de testes como forma de tranquilizar os outros familiares. Se o vírus ainda estiver no período de incubação, pode dar negativo e há sim risco de transmissão”, informa Tainá.

RESTAURANTES E CHURRASCARIAS

A infectologista também não recomenda aglomerações em locais externos porque, apesar do distanciamento das mesas, as pessoas podem se levantar e circular em algum momento. “O ideal é em casa”, resume.

FAMÍLIAS QUE MORAM EM OUTRA CIDADE

Tainá Catarina esclarece ainda sobre o desejo de juntar famílias que não se veem há muito tempo, já que muitos cearenses vivem em municípios diferentes e podem planejar viagens para a comemoração.

“Videoconferência é uma alternativa porque fica todo mundo protegido e acaba ajudando a não disseminar a variante no Ceará”, diz a médica.

Dia das Mães

Em maio deste ano, especialistas em saúde pública não recomendaram encontros para homenagens às matriarcas porque o Ceará ainda enfrentava os resquícios da segunda onda e poderia entrar já numa terceira.

Contudo, especialistas continuam avisando que o relaxamento das medidas de prevenção após a liberação de atividades econômicas e comportamentais pelo Governo do Estado, bem como o ritmo inconstante de vacinação contra a doença, ainda trazem preocupações.

