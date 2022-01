Doses da Pfizer para crianças devem chegar ao Ceará na segunda quinzena de janeiro, diz Camilo

As doses pediátricas anticovid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos devem chegar ao Ceará na segunda quinzena deste mês, segundo informou nesta terça-feira (4) o governador Camilo Santana.

O gestor estadual reiterou a data prevista no cronograma de entregas do Governo Federal, afirmando que as "primeiras doses" para o Ceará chegam "na segunda quinzena desse mês ou "até antes". A quantidade de doses destinada aos 184 municípios cearenses, no entanto, ainda não foi divulgada.

Nessa segunda-feira (3), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já havia antecipado que os lotes infantis da farmacêutica americana começam a chegar ao Brasil a partir da próxima segunda-feira (10).

Assim como indicou o Governo Federal, a imunização do público infantil do Ceará deve começar ainda neste mês mediante cadastro na plataforma Saúde Digital, reforçou Camilo Santana.

"Você que tem filhos de 5 a 11 anos faça o cadastro para que possa ser chamado logo no início que deverá ser ainda neste mês de janeiro a vacinação de crianças aqui no Ceará", pontuou.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o cadastro.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

Impasses

Ainda cercada de impasses, a vacinação de crianças é tema de audiência pública nesta terça-feira. O ministério da Saúde alega que o evento deve discutir "com especialistas na área de saúde", "a fim de obter informações para nortear a estratégia de operacionalização e tomada de decisões".

No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não participou do encontro porque já se declarou a favor da imunização no último dia 16 de dezembro.