Vacinas contra Covid-19 para crianças chegam na 2ª quinzena de janeiro, diz Queiroga

Após impasses sobre a vacinação infantil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos chegam ao Brasil na segunda quinzena deste mês. O prazo foi dado, nesta segunda-feira (3), durante coletiva de imprensa.

No último dia 23, o ministro havia dito que esse público só será autorizado pela pasta a receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19 mediante prescrição médica e um termo de consentimento assinado pelos pais.

"Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas [pediátricas] começam a chegar e serão distribuídas, como nós temos distribuído", afirmou o Ministro.

No último dia 16 de dezembro, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o uso da Pfizer em crianças. Naquele mês, o ministro endossou o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse não haver urgência para a imunização deste público.

Em seguida, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública sobre o início da aplicação de vacinas nessa faixa etária. A medida foi amplamente critica por especialistas, que apontam a necessidade de imunizar crianças.

No mundo, países como Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, França, Estados Unidos e Israel já iniciaram a vacinação em deste público. No entanto, Queiroga disse que o Brasil seria "um dos primeiros".

"Em relação a essa questão das crianças, ao contrário da narrativa, que é dissolvida pelos fatos, nós vamos ser um dos primeiros países a distribuir vacinas para as crianças", afirmou, durante coletiva de hoje.

