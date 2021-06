Com estoques baixos, 38 municípios cearenses pedem antecipação de doses de vacinas contra Covid-19

Diante da baixa nos estoques de vacinas contra a Covid-19, pelo menos 38 municípios cearenses solicitaram a antecipação de primeiras doses (D1) ao Governo do Estado, segundo o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE).

Presidente da entidade, Sayonara Moura Cidade endossa que não se tratam de doses extras, mas de antecipação de cotas dos imunizantes que já seriam destinados a essas cidades.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

A reportagem solicitou à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) a lista com o número de municípios que estão com desabastecimento dos imunizantes no Estado, mas ainda não obteve resposta. O Cosems também não possui essa listagem.

De acordo com Sayonara, o pedido de antecipação das doses das vacinas é um "processo natural", tendo em vista que há estoque reserva e que ocorre apenas para não "quebrar o ritmo de vacinação". A entrega, segundo ela, foi solicitada pelos municípios nesta terça (29) e deve se concretizar nesta quarta-feira (30).

"Os municípios oficiaram ao Estado de que tinham zerado [o estoque], ou seja, já tinham aplicado todas as doses daquela leva, então ela [Magda Almeida, secretária-executiva de Vigilância e Regulação da Sesa], antecipou. Ela fica sempre com um estoque estratégico, que é aquele das perdas que podem acontecer, por quebra ou por qualquer outro motivo. E ela está antecipando as doses que estão no cadastro", diz, ressaltando que não se trata de "vacina extra porque um município não tem diferença do outro".

Fortaleza tem todo o seu estoque comprometido

Após realizar vários mutirões para acelerar a vacinação, Fortaleza passou a ser um dos municípios cearenses impactados pela baixa nos estoques de vacina.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estoque de primeiras e segundas doses (D2) de vacinas contra a Covid-19 disponíveis na Capital será suficiente apenas para atender quem estiver agendado nesta quarta (30).

O Governo Federal é responsável pela compra e distribuição das vacinas, além de definir os grupos vacináveis a cada etapa. Os Governos Estaduais armazenam e organizam a logística de distribuição local. Já a aplicação direta cabe aos Municípios.

Na segunda, a Sesa afirmou que o Ministério da Saúde ainda não repassou informações sobre previsão de chegada de novas doses.