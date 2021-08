Com 5,8 mil vagas de Zona Azul, AMC credencia empresas para ampliar aplicativos e pontos de venda

Em Fortaleza, há atualmente ao menos 5,8 mil vagas de Zona Azul - estacionamento rotativo em via pública - concentradas, sobretudo, em áreas como Aldeota e Centro. Desde 2018, a Capital conta com o sistema digital para a aquisição de cartões que permitem estacionar na vaga pública. Mas, em paralelo, segue também com a compra em lojas físicas. Hoje, 2 mil pontos estão cadastrados para fazer a venda física dos bilhetes. A demanda requer ampliação das duas formas de venda.

Conforme o diretor de Trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) da Capital, Eduardo Aquino, o chamado Ponto de Venda identificado (PDV) ainda é bastante utilizado por quem “não tem internet ou não quer instalar o aplicativo, preferindo comprar o crédito no local”. Em geral, diz ele, os pontos de vendas físicos são lojas ou banca de revista próximas às áreas de Zona Azul.

Credenciamento

Diante da demanda por ampliação da celeridade na aquisição de bilhetes da Zona Azul, a Prefeitura está com um credenciamento aberto até o dia 9 de setembro para empresas que querem atuar tanto na venda dos cartões físicos, como por aplicativo.

Segundo a chamada para credenciamento “a maioria das empresas credenciadas não manifestaram interesse em manter a parceria com a AMC, motivando a necessidade de abertura de novo procedimento licitatório para agregar mais empresas ao sistema de comercialização dos cartões”.

9 aplicativos Hoje, segundo o diretor de Trânsito AMC, Eduardo Aquino, nove empresas operam aplicativos da Zona Azul em Fortaleza

“Em Fortaleza, a AMC controla a Zona Azul, ela que fez o estudo da disponibilização de vagas e abre esse credenciamento para poder as empresas que têm aplicativo queiram comercializar na cidade, e se tenha mais público”, explica ele.

As informações sobre o credenciamento podem ser conferidas no Portal de Compras da Prefeitura.

Áreas com mais demanda

Com a adoção do sistema digital desde 2018, não se usa mais o comprovante anteriormente deixado no interior do veículo. Ao realizar a fiscalização, os agentes da AMC consultam no banco de dados se a placa do veículo pagou a tarifa de estacionamento. Nesse processo, ressalta, há uma tolerância de 15 minutos para que o motorista ative o cartão.

“O que se deve ter atenção é o tempo permitido de uso, tem vaga de duas horas, outras de cinco horas”, completa. Ele acrescenta que com o credenciamento, a AMC espera ampliar em ao menos mais 100 lojas os pontos de venda físico, sobretudo, “nas áreas identificadas como carentes desse tipo de serviço”.

As maiores demandas por pontos físicos estão concentradas em bairros como Parangaba e Varjota. “Na Aldeota e no Centro, que têm mais concentração de veículos, elas estão bem assistidas”, afirma.

O tempo de validade do cartão varia de acordo com o local de estacionamento: