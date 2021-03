Com 17 mortes em 24 horas, Ceará contabiliza 13.724 vidas perdidas para a Covid-19

O Ceará atingiu, nesta segunda-feira (29/03), a marca de 13.724 mortes por Covid-19. Somente nas últimas 24 horas, foram confirmados 17 óbitos em razão da doença. Os dados são do IntegraSUS, atualizados às 18h12 pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

Esse é o segundo maior número de mortes nesta segunda onda da pandemia, no Ceará. Em 18 de março, foram 15. Já na última quarta-feira (24), chegou a 23 vidas perdidas.

Desde o início da crise sanitária até hoje, também foram registrados 1.560.523 casos do novo coronavírus. Ao todo, 374.464 pacientes se recuperaram. Com isso, a taxa de letalidade da Covid-19 está em 2,6%.

Atualmente, 70.860 casos suspeitos são investigados. A Capital concentra o maior número de infecções (158.070). Em seguida, aparecem Juazeiro do Norte (19.161), Sobral (18.071), Caucaia (15.962) e Maracanaú (13.849).

Internações

Segundo o IntegraSUS, 94.99% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará. As UTIs infantil e neonatal estão com 68.63% e 52.94%, respectivamente.

Já as enfermarias para adultos estão com 81.12%. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 484 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 219 estão em máscara de reservatório e 93 em ventilação mecânica.

Estão à espera de leitos 950 pacientes. Destes, 520 para UTIs e 420 para enfermarias.

Vacinação

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

O Ceará vacinou, até as 12h desta segunda-feira (29), 730.335 pessoas contra a Covid-19. Destas, 213.764 receberam a segunda dose do imunizante, segundo o Vacinomêtro, atualizado pela Secretaria do Estado (Sesa).

Até o momento, o Ceará recebeu 1.333.350 doses em 11 lotes. A vacinação ocorre há 71 dias, tendo começado em 18 de janeiro último. A média diária de vacinados é de 10,2 mil.