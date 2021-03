Ceará deve receber o 12º lote de vacinas contra a Covid-19 até esta quarta-feira (31)

O governador Camilo Santana anunciou que o Ceará deve receber, até a próxima quarta-feira (31), o 12º lote de vacinas contra a Covid-19. Previsão foi dada pelo Ministério da Saúde (MS) e confirmada nesta segunda-feira (29) em live nas redes sociais.

Não foi informado, porém, a quantidade de doses e nem de qual laboratório os produtos serão. O chefe do Executivo Estadual afirmou que, assim como ocorreu nos lotes anteriores, as vacinas serão prontamente enviadas aos 184 municípios cearenses para organização e armazenamento.

O 11º lote de vacinas, com 158.100 doses, chegou no Ceará na última sexta-feira (26). Carregamento foi composto por 124.400 doses de CoronaVac/Instituto Butantan e outras 33.700 de AstraZeneca/Oxford.

Na transmissão ao vivo, Camilo reafirmou que o estado segue colhendo frutos das medidas de isolamento social rígido implantadas contra o avanço do novo coronavírus, com possível estabilidade dos números da doença. O governador disse também que a vacinação tem gerado resultados positivos, como a queda do número de idosos internados.

Leitos

Apesar dos indícios de estabilidade nos indicadores, "os números continuam muito altos" e com mais agressividade no vírus. Frente a isso, o governador pontuou a crescente abertura de leitos.

Até esta segunda-feira, o Ceará conta com 4.724 leitos exclusivos para tratamento da Covid: 3.506 de enfermaria e 1.218 de UTI. Desde a última sexta-feira (26), foram 78 novos equipamentos clínicos.

Hospitais de Campanha

Paralelo ao aumento de leitos, estão sendo finalizados novos hospitais de campanha no estado. Segundo Camilo, a unidade anexa do Hospital de Messejana deve ser finalizada nesta terça-feira (30).

Estão em construção hospitais de campanha no Hospital Geral Dr Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital Regional Norte (HRN), Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).