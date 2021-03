Ceará começa a vacinação contra a Covid-19 de povos tradicionais quilombolas em 42 municípios

A vacinação contra a Covid-19 dos povos tradicionais quilombolas começam nesta segunda-feira (29), no Ceará. Serão imunizados adultos acima de 18 anos de 80 quilombos, totalizando, 30.456 doses aplicadas.

Segundo a Secretaria do Estado (Sesa), o mapeamento desta população, distribuída em 42 municípios cearenses, foi feito pela Comissão Estadual dos Quilombolas Rurais do Ceará (Cequirce), com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA).

A secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Cerá (Sesa), Magda Almeida, explica que foi desenvolvida uma logística diferenciada para alcançar esses pacientes, que, geralmente, estão em áreas rurais.

Em razão da quadra chuvosa, poderá ocorrer dificuldade de acesso a algumas regiões. “Muitas vezes usamos trator para aplainar terrenos e carros 4×4 para chegar aos locais, mas tenho certeza de que faremos da melhor forma e o mais breve possível”, afirma.

Importância histórica dos quilombolas

De acordo com a assessora especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais do Estado, Zelma Madeira, é importante que haja um reconhecimento da importância histórica dos quilombolas na formação da sociedade brasileira. “Ouvimos a preocupação deles com a vacinação, estimulamos o cadastramento digital, conversamos com gestores municipais para auxiliar e estimular nesse acesso à internet”, destaca.

Zelma observa ainda que a escuta às lideranças permitiu perceber as especificidades dos povos quilombolas e fazer um atendimento público de boa qualidade. “O Governo do Ceará tem uma preocupação que todos os movimentos sociais tenham escuta, acolhida e a gente consiga incorporar as demandas legítimas do acesso ao serviço de vacinação”, diz.