Centro Administrativo do Cambeba permanece fechado nesta quarta-feira (8) após incêndio em Tribunal

O expediente presencial do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, que agrega secretarias do Governo do Ceará no bairro Cambeba, em Fortaleza, permanecerá fechado nesta quarta-feira (8) para o controle total do incêndio no Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), iniciado na madrugada da última segunda (6).

Em nota, a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) informou que o cancelamento segue orientação do Corpo de Bombeiros. Na manhã desta terça (7), novos focos de incêndio surgiram no prédio, possivelmente por ação do calor e do vento.

"A orientação visa a segurança de todos os nossos servidores/colaboradores, diante da operação de combate ao incêndio", afirma a Seplag.

As atividades seguirão de forma remota nas respectivas secretarias e vinculadas. Novas definições sobre o retorno presencial devem levar em conta o posicionamento do Corpo de Bombeiros.

O calor, os ventos de até 27 km/h e a presença de material de fácil combustão formam o conjunto de causas para reaparecimento das chamadas, conforme o Corpo de Bombeiros.

Com o prédio do TJCE interditado por risco de desabamento, a presidência do órgão será transferida temporariamente para o Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz. A mudança também ocorre a partir desta quarta.