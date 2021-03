Cemitério do Bom Jardim tem mais sepultamentos por Covid em março do que janeiro e fevereiro juntos

Somente entre 1º e 20 de março, o Cemitério Público Municipal do Bom Jardim, maior cemitério público de Fortaleza, registrou 105 sepultamentos de pessoas com confirmação ou suspeita de Covid-19. Esse número resulta em uma média de, pelo menos, 5 enterros a cada dia e já supera os 93 somados em janeiro (28) e fevereiro (65) deste ano. Os dados foram enviados pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) ao Diário do Nordeste na sexta-feira (26).

Os mais de 100 sepultamentos registrados nos primeiros 20 dias de março são considerados um número alto, mas ainda fica abaixo do que foi visto em abril (149), junho (106), e, sobretudo, em maio (556) de 2020, durante o pico da primeira onda da pandemia. Cabe ressaltar, porém, que março não acabou e ainda serão contabilizados os enterros ocorridos entre os dias 21 e 31 deste mês.

A quantidade de enterros atrelados à Covid-19 poderia ser ainda maior. No entanto, vítimas do vírus também podem ter sido levadas para outros cemitérios públicos, conforme permissão de uso, ou mesmo para cemitérios particulares. Mesmo nas periferias, há empresas que ofertam planos funerários mais baratos, acessíveis à população em geral.

Apesar do aumento de óbitos por Covid em Fortaleza, a média de sepultamentos no Cemitério do Bom Jardim também vem se mantendo estável. Segundo a Seger, isso se deve porque, paralelamente, houve uma diminuição de mortes pela violência ou no trânsito, por exemplo, devido ao lockdown. O decreto com medidas mais rígidas de isolamento está em vigor na Capital há 22 dias e foi prorrogado para até o dia 4 de abril.

Legenda: 945 pessoas com suspeita ou confirmação de Covid foram enterradas no Cemitério do Bom Jardim, em 2020 Foto: Thiago Gadelha

Aumento paulatino

O Cemitério Público Municipal do Bom Jardim vem registrando um aumento paulatino de sepultamentos de vítimas confirmadas e suspeitas do coronavírus desde novembro de 2020, quando o número subiu para 16. No mês imediatamente anterior, eram 10. De outubro do ano passado para janeiro de 2021, sepultamentos do tipo praticamente triplicaram, saltando de 10 para 28.

Já de janeiro para este mês de março, mesmo com dados contabilizados somente até o dia 20, o número de sepultamentos por Covid mais que triplicou, saindo de 28 para 105.

Com a pandemia, a quantidade de enterros realizados no equipamento, em 2020, chegou a 4.432. O número considera tanto as mortes de pessoas suspeitas ou com confirmação da doença, bem como os outros tipos de mortes, como homicídio a bala e morte natural.

Em 2019, quando não havia pandemia, o total de mortos no cemitério era de 2.775. De um ano para o outro, portanto, houve aumento de praticamente 60% nos sepultamentos.

Ampliação por demanda

Com o avanço do coronavírus no Ceará e para evitar a falta de leitos para sepultamento, a Prefeitura de Fortaleza solicitou, em abril de 2020, licitação para expandir a capacidade do Cemitério Público Municipal do Bom Jardim.

Mais de 4.753 jazigos e 18.144 ossuários foram licitados e construídos conforme a demanda. Atualmente, o cemitério dispõe de uma média de 2.000 vagas para pronto-sepultamento.

Covid-19 no Ceará

Considerada epicentro da contaminação pelo vírus no Estado, Fortaleza já contabiliza 154.323 casos confirmados de coronavírus e 5.850 mortes por Covid.

Os dados estão disponíveis na plataforma IntegraSUS, atualizada mais recentemente pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) na madrugada deste sábado (27. No Ceará, mais de 13.500 pessoas morreram e 369.538 se recuperaram da doença.