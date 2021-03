Ceará vacinou 62% do primeiro grupo prioritário contra a Covid-19

Com 389.363 vacinados contra a Covid-19, o Ceará alcançou 62% das pessoas do primeiro grupo prioritário (619.576) nestes 51 dias de campanha. Desse total, 154.476 tomaram a segunda dose, de acordo com o Vacinômetro, atualizado às 13h desta quinta-feira (11) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Para finalizar a vacinação deste coletivo, restam ainda 230.213 pessoas. Quando analisada toda a população-alvo (2.894.433) no Estado, o número de pessoas vacinadas corresponde a 13%. Ao todo, foram 534.839 doses aplicadas até hoje.

O Ceará recebeu oito remessas de vacinas contra a Covid-19, totalizando 805 mil doses. Destas, 708.132 foram disponibilizadas e o restante foi destinado à reserva técnica, conforme determinação do Ministério da Saúde.

51 dias de campanha

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

A vacinação começou no Ceará no dia 18 de janeiro, após a chegada da primeira remessa de 229,2 mil doses da CoronaVac. Em 23 de janeiro, chegou um segundo lote de imunizantes, com 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca.

Em 25 de janeiro, chegou novo carregamento com 33,2 mil imunizantes da CoronaVac — vacina que também veio no quarto lote, com 115 mil doses, em 6 de fevereiro. Já o quinto e o sexto lotes chegaram no último dia 24 de fevereiro. O sétimo lote chegou com 115,6 mil doses. Já o oitavo teve 109.800 - todas CoronaVac.

Veja o raio-x da vacinação no Ceará

Total de doses recebidas: 695.200

Estoque reserva: 49.160

Número de pessoas vacinadas: 389.363

Quantos receberam a segunda dose: 154.184

Tempo de campanha: 51 dias

Média de vacinados por dia: 7 mil

Tamanho do primeiro grupo prioritário: 619.576 pessoas, entre idosos e profissionais de saúde

Total a ser vacinado no Estado (grupo prioritário): 2.894.433