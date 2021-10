Ceará receberá mais de 343 mil doses de AstraZeneca e Pfizer nesta sexta-feira (29)

O governador Camilo Santana (PT) divulgou que o Ceará vai receber, nesta sexta-feira (29), 343.310 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 205.250 de AstraZeneca e 138.060 da Pfizer. A previsão é que os lotes cheguem, respectivamente, por volta das 11h25 e das 12h20 em Fortaleza.

Os imunizantes da Pfizer vão ser destinados à aplicação de segundas doses (D2), doses de reforço (DR) e doses adicionais (DA). Já as doses de AstraZeneca serão utilizadas, exclusivamente, para aplicações de D2, segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

AstraZeneca

Das mais de 205 mil doses de AstraZeneca que compõem o novo lote, 18.650 vão para reserva técnica. Já as 186.600 restantes são referentes à solicitação anterior do governador.

Na quarta-feira (27), o chefe do Executivo estadual chegou a anunciar que o lote com as 186.600 doses chegaria "nas próximas horas" ao Ceará. O que não se confirmou.

"O lote deve ser repassado nas próximas horas ao Ceará, segundo o ministro substituto da Saúde, Rodrigo Cruz, com quem conversei por telefone há pouco", escreveu Camilo Santana, na ocasião, no Instagram.

Com o atraso na aplicação de D2 da AstraZeneca no Estado, a finalização do esquema vacinal de cearenses nos últimos dias foi prejudicada.

Aplicação de 2ª dose

Ainda em outubro, o Ministério da Saúde (MS) afirmou, em nota, que concluiu o envio aos estados de todas as doses de AstraZeneca necessárias para completar o esquema vacinal da população adulta brasileira.

Entretanto, segundo dados do LocalizaSUS, inseridos pelo Ceará, o Estado aplicou como primeira dose (D1) cerca de 72 mil que haviam sido destinadas pelo Governo Federal para a D2.

Em nota enviada nessa terça (26) ao Sistema Verdes Mares, a Sesa informou que "para suprir excepcionalmente as necessidades dos municípios cearenses", a reserva técnica de vacinas da AstraZeneca tem sido administrada.

"A Pasta enviou ao Ministério da Saúde, na segunda-feira (25), ofício solicitando a reposição de 186.660 doses deste imunizante. O objetivo é recompor a reserva técnica do Estado, que neste mês já enviou mais de 81.400 doses aos municípios que aplicaram segundas doses como primeiras doses", explica a Sesa. Só Fortaleza precisa de 105.195 doses "nas próximas semanas", conforme a Sesa.

O quantitativo corresponde ao que agora será enviado ao Ceará pelo Ministério.