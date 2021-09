Ceará receberá 300 mil doses de CoronaVac em compra direta com Butantan

O Ceará receberá o quantitativo de 300 mil de doses da vacina CoronaVac, segundo informação confirmada pelo governador de São Paulo, João Doria, em coletiva do Instituto Butantan na manhã desta quarta-feira (22). Este será o primeiro lote de imunizantes contra a Covid-19 adquirido de forma direta, fora das entregas previstas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Inicialmente, a previsão era de que 3 milhões de doses fossem entregues ao Ceará, com contrato de intenção de compra assinado ainda em agosto. Entretanto, conforme o governador Camilo Santana, após a chegada deste primeiro lote, novas remessas só devem ser entregues por demanda da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

"Quando o estado fez a expectativa desse quantitativo na época foi, inclusive, para aplicarmos essa terceira dose nos idosos e nos adolescentes cearenses. Agora, serão usadas para complementar a imunização dos adultos que estão faltando no Ceará", pontuou Camilo.

Para a compra do montante de doses, o Governo do Ceará reservou no Orçamento a quantia de R$ 178,5 milhões. A autorização dada por Camilo Santana havia sido publicada na edição de 10 de agosto de 2021 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), o estoque servirá para aplicação de 1ª e 2ª doses (D1 e D2) na população de 18 a 59 anos de idade.

Contrato com Butantan

O contrato para compra direta dos imunobiológicos produzidos pelo Butantan foi assinado no início do mês de agosto deste ano, ainda durante a gestão de Dr. Cabeto na Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

Na ocasião, o documento assinado previa a entrega inicial de 1,5 milhão de doses, para logo em seguida o total ficar completo com o envio de mais 1,5 milhão, cerca de um mês após a chegada do primeiro lote em solo cearense.

Em agosto, o esperado era que a entrega começasse a ser feita até o fim daquele mês. Entretanto, a data foi alterada por conta do cronograma de entrega das doses de CoronaVac já adquiridas pelo Governo Federal.

Imunização em andamento

O governador Camilo Santana, que também esteve presente na coletiva desta quarta-feira (22), já havia comentado sobre o contrato assinado e enviado ao Instituto Butantan.

Segundo ele, a intenção da compra seria prevenir os atrasos causados pela distribuição do Plano Nacional de Imunização (PNI).