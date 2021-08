Camilo Santana libera R$ 178,5 milhões para a compra de 3 milhões de doses da CoronaVac

O Governo do Ceará reservou no Orçamento o montante de R$ 178,5 milhões para a compra direta de três milhões de doses da CoronaVac, em parceria com o laboratório Sinovac e o Instituto Butantan (SP), conforme contrato assinado pelo secretário estadual da Saúde, Dr. Cabeto, na segunda-feira (9). A autorização da compra pelo governador Camilo Santana (PT) foi publicada na edição desta terça (10) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A compra será efetuada em dólar, com valor equivalente a R$ 59 por dose do imunizante.

Mais cedo, nesta terça, Dr. Cabeto informou que espera a chegada do lote da CoronaVac ao Estado para o dia 25 de agosto.

Durante entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, o secretário informou ainda, com exclusividade, que o Ceará também tenta aquisição direta de vacinas da Pfizer.