Caucaia e Maranguape atingem 100% da ocupação dos leitos de UTI para Covid; veja a situação da RMF

Os municípios de Caucaia e Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), atingiram 100% da ocupação em Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) exclusivas para pacientes adultos com Covid-19. O percentual, atualizado às 17h02 desta segunda-feira (8) no IntegraSUS, considera hospitais das redes pública e privada de saúde.

Em Maracanaú e na Capital, a capacidade de atendimento também se aproxima do limite, com 96% destes leitos intensivos ocupados. A mesma taxa registrada pelo Estado, que enfrenta um colapso do sistema em meio a uma série de mortes e risco de faltar oxigênio.

Para suprir e demanda desta segunda onda da pandemia do novo coronavírus, novos leitos estão sendo entregues. O isolamento social rígido também foi decretado por duas semanas para reduzir a curva de internações.

Capital

Em Fortaleza, 96.84% das UTIs adultas exclusivas para Covid-19 estão ocupadas nesta segunda. Já as enfermarias para adultos estão em 93,56%, para gestante em 64,54%. Já as UTIs infantil e neonatal, chegaram a 57,14% e 64%, respectivamente. A enfermaria neonatal atingiu 90,91%.

Outros pacientes que são atendidos nas UPAs somam 310, e 65 pessoas estão em ventilação mecânica.

RMF

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é composta por 15 cidades, incluindo a Capital. Desse total, sete não tiveram registros de internações em decorrência da Covid-19. Em municípios como Eusébio não há registros de internações em UTIs devido à estrutura local. Nestes locais, os pacientes são atendidos pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e, depois, transferidos para unidades do sistema único, distribuídas em cidades vizinhas ou na própria Capital.

Como está a situação em toda a Região Metropolitana:

Aquiraz - Não há registros

Cascavel - Não há registros

Caucaia - UTI Adulto: 100% / Enfermaria: 81,82%

Chorozinho - Não há registros

Eusébio - 6 pacientes atendidos na UPA, 16 em leitos do eixo vermelho da UPA, 3 em máscara reservatório e 1 em ventilação mecânica

Guaiuba - Não há registros

Horizonte - 16 pacientes atendidos na UPA, 15 em leitos do eixo vermelho da UPA, 4 em máscara reservatório e 2 em ventilação mecânica

Itaitinga - Enfermaria está com ocupação de 71,43%

Maracanaú - UTI Adulto: 96.55% / Enfermaria adulto: 89,8% / Enfermaria gestante: 100% / UPA: 28 pacientes, 32 em leitos do eixo vermelho, 15 em máscara de reservatório e 5 em ventilação mecânica

Maranguape - UTI Adulto: 100% / Enfermaria: 100% / UPA: 3 pacientes atendidos, 16 em leitos do eixo vermelho, 2 em máscara de reservatório

Pacajus - Não há registros

Pacatuba - 6 pacientes na Upa, 7 eixo vermelho da UPA e 6 em máscara de reservatório

Pindoretama - Não há registros

São Gonçalo do Amarante - Não há registros