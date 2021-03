Ceará registra 122 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Até a tarde desta quinta-feira (4), o Ceará registrou 11.554 óbitos por Covid-19, com 122 novas mortes contabilizadas nas últimas 24 horas na plataforma do IntegraSUS, da Secretária da Saúde do Estado (Sesa).

O Estado já teve 437.923 casos positivados da doença. Conforme a plataforma, 319.287 pessoas se recuperaram da doença no Ceará. Ainda há 54.066 casos em investigação, com taxa de letalidade em 2,6%. Outros 1.363.322 casos foram notificados. Em número de testes, o Estado já aplicou 1.455.353 exames para detecção da doença.

Vacinômetro

Já o número de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 chegou a 437.895, segundo balanço mais atual da Sesa.

Do total, 327.376 receberam a primeira dose (D1) do imunizante e 110.519 a segunda (D2). Segundo o vacinômetro, foram distribuídas 640.040 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 495.760 referente a 1ª dose e 150.280 da 2ª dose.

Do total dos imunizantes destinados a idosos com mais de 75 anos, 83,30% foram aplicados.

O Estado recebeu 695.200 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 542.200 da CoronaVac e 153.000 da AstraZeneca/Oxford.