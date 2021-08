'Caminhada com Maria' acontece neste domingo (15); veja onde acompanhar o evento online

A Arquidiocese de Fortaleza realizará neste domingo (15) a Caminhada com Maria 2021, que será online pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia de Covid-19. Os fiéis poderão acompanhar o evento a partir das 9h, pelo canal de YouTube e Facebook da própria instituição, bem como pelas rádios Dom Bosco e Shalom.

A Pastoral da Comunicação (Pascom) fará a transmissão do evento direto da Cripta da Catedral Metropolitana e a portas fechadas.

Neste ano, o tema da tradicional procissão do dia 15 de agosto que homenageia o andor de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense, será "Caminhando com Maria, em Jesus somos todos irmãos".

Haverá, também, a citação bíblica “Quem é minha Mãe? Quem são meus irmãos?… Quem fizer a vontade de meu Pai que estar nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.” (Mt 12,50).

"Nosso caminhar em 2021 será realizado como no ano passado: mais recolhido, em isolamento social, mas não menos verdadeiro e profundo, pois somos chamados a ultrapassar os sinais externos do caminhar para percebê-lo e vivê-lo no seu espírito, no seu significado mais verdadeiro: o caminhar da vida no Amor de Deus!”, explicou o arcebispo Dom José Antonio.

Como será a Caminhada com Maria 2021?

De acordo com o religioso, será dividida com as quatro Regiões Episcopais Metropolitanas (REM) que estão em Fortaleza, já que Nossa Senhora da Assunção é padroeira da cidade.

Assim, irão recitar o rosário quatro REM. Elas estarão representadas por cinco paróquias, onde cada uma rezará um mistério de cada terço:

REM Nossa Senhora da Assunção – Mistérios Gozosos

REM Nossa Senhora da Conceição – Mistérios Luminosos

REM Bom Jesus dos Aflitos – Mistérios Dolorosos

REM São José – Mistérios Gloriosos

Programação

9h – Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza, presidirá a celebração da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora no Santuário Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha.

10h30min – Programa “Conectados com a Caminhada com Maria”.

13h – Diálogos da Caminhada

14h – Abertura Oficial da Caminhada com Maria com Dom José Antonio, direto da Cripta da Catedral

Livro com as orações do Rosário

Todos terão acesso ao livro com as orações, reflexões e cânticos da XIX Caminhada com Maria, preparado por Dom José Antonio para a vivência espiritual da celebração online. Basta acessar o site da Arquidiocese de Fortaleza e baixar o livreto gratuitamente.

'CAMINHADA COM MARIA'

Reunindo anualmente uma multidão de católicos, a 'Caminhada com Maria' teve sua primeira edição em 2003, quando a Arquidiocese de Fortaleza completou 150 anos.

Em 2005, em sua 15ª edição, foi declarada patrimônio cultural imaterial do Brasil. Este ano, o evento terá como tema: “Caminhando com Maria, em Jesus somos todos irmãos”.