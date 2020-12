Câmera flagra momento em que caminhonete capota em acidente com carro de aplicativo na Aldeota

Um vídeo obtido pelo Diário do Nordeste mostra o momento em que uma caminhonete capotou e bateu em um poste após colidir com um carro de aplicativo no cruzamento das ruas General Tertuliano Potiguara e Coronel Jucá, no Bairro Aldeota, em Fortaleza. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (8).

O acidente foi registrado por câmeras de segurança de um prédio. Nas imagens, é possível ver o momento em que a caminhonete trafega por uma das vias e colide com um carro pequeno.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) que atenderam a ocorrência afirmaram que a caminhonete trafegava na rua General Tertuliano Potiguara quando avançou a via preferencial e foi atingida pelo carro pequeno.

Uma passageira estava sendo levada no veículo de aplicativo e ficou com ferimentos leves na cabeça. Ela foi socorrida por um profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local. Os motoristas dos dois veículos não ficaram feridos.

O motorista da caminhonete, que não quis se identificar, relatou que estava a caminho do trabalho e não conseguiu parar ao avistar o carro. O homem afirma que após o acidente conseguiu tirar o cinto de segurança e saiu pela janela do veículo. Os condutores fizeram um acordo para arcar com os prejuízos, segundo a AMC.