Caminhonete capota e bate em poste em acidente com carro de aplicativo na Aldeota

Uma colisão lateral com um carro de aplicativo fez uma caminhonete capotar e bater em um poste no cruzamento das ruas General Tertuliano Potiguara com Coronel Jucá, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (8).

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) que atenderam a ocorrência afirmam que a caminhonete trafegava na rua General Tertuliano Potiguara quando avançou a via preferencial e foi atingida pelo carro.

Uma passageira estava sendo levada no veículo de aplicativo. A mulher ficou com ferimentos leves na cabeça e foi socorrida por um profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local. Os motoristas dos dois veículos não ficaram feridos.

De acordo com o motorista da caminhonete, que não quis se identificar, ele estava a caminho do trabalho e não conseguiu parar ao avistar o carro. O homem afirma que após o acidente conseguiu tirar o cinto de segurança e saiu pela janela do veículo.

Os condutores fizeram um acordo para arcar com os prejuízos, segundo a AMC.