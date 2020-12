Câmaras refrigeradas e 6 milhões de seringas para vacinas de Covid-19 chegam em janeiro ao Ceará

Seis milhões de seringas e agulhas, além de câmaras refrigeradas para armazenamento das vacinas contra a Covid-19, foram adquiridas pelo Governo do Estado e devem chegar na primeira quinzena de janeiro no Ceará. Em estoque, o Estado já tem dois milhões de seringas e agulhas.

Conforme a secretária-executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde (Sesa), Magda Almeida, serão compradas ao todo mais de 17 milhões de seringas de 1ml e 3ml com agulha 25×7 para vacinação contra Covid-19.

>> Decreto de isolamento social é renovado sem alterações no Ceará, anuncia Camilo

>> Fortaleza tem aumento de 23% na média de mortes por Covid-19, diz boletim da SMS

Durante o lançamento do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, ocorrido na quarta-feira (16), o governador Camilo Santana (PT) afirmou que a expectativa é que a vacinação no Ceará comece no mês de fevereiro.

“Prioritariamente com os profissionais de saúde, pessoas idosas e com comorbidades. Há uma previsão de, no primeiro semestre, o Ceará receber 1,7 milhão de doses”, afirmou o governador.

O Governo tem a meta de vacinar 95% dos grupos prioritários, totalizando 1.794.076 pessoas. No mês de outubro, o Governo do Estado anunciou a aquisição de 147 câmaras refrigeradas para acondicionar vacinas nos municípios. As primeiras chegam em janeiro.

UFC oferece freezers para armazenar vacina

A Universidade Federal do Ceará (UFC) ofereceu oito freezers de alta potência para o armazenamento das vacinas contra a Covid-19. Os freezers pertencem à Faculdade de Medicina, e podem conservar cerca de 53 milhões de doses a uma temperatura de 70 graus negativos.

Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, Dr. Cabeto, secretário da Saúde do Ceará, esteve nesta sexta-feira (18) no campus da UFC localizado no bairro Porangabuçu para avaliar as condições dos equipamentos.