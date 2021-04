Cadastro para vacinação contra Covid-19 é prorrogado no Ceará; mais de 1,6 milhão se inscreveram

Previsto para ser encerrado no último domingo (11), o cadastro para a vacinação contra a Covid-19 foi prorrogado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Segundo o órgão informou nesta segunda-feira (12), não há mais um prazo para realizar a inscrição.

Podem realizar o Cadastro Estadual de Vacinação pessoas com idade a partir de 18 anos. Contudo, o plano de vacinação segue as recomendações de imunizar inicialmente os quatro primeiros grupos prioritários especificados no Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Mais de 1,6 milhão de pessoas já se inscreveram para receber o imunizante no Ceará, com 85,8% das solicitações aprovadas. Isto porque, em média, 231.279 cidadãos não realizaram a confirmação necessária do processo pelo e-mail informado no ato da inscrição, segundo os dados do IntegraSUS - portal de informações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) - nesta segunda-feira (12).

O cadastro foi lançado no início de março pode ser realizado na plataforma Saúde Digital e no Ceará App. A Sesa disponibiliza canal para tira-dúvidas sobre o cadastro: 0800 275 1475.

Cidades com maior procura

As cidades com mais cadastros são:

Fortaleza (1.033.524)

Maracanaú (70.023)

Caucaia (62.912)

Crato (50.815)

Juazeiro do Norte (34.328)

Itapipoca (22.054)

Sobral (20.364)

Menor procura

Com menos solicitações encontram-se os municípios:

Granjeiro (143)

Catarina (153)

Deputado Irapuan Pinheiro (182)

General Sampaio (189)

Ererê (194)

Dentro os requerimentos, 325.130 foram de população idosa entre 60 a 74 anos; 139.188 de pessoas com comorbidades; 57.040 de trabalhadores da saúde e 18.323 de idosos a partir de 75 anos.

Já entre o grupo não-prioritário, 800.712 solicitações foram realizadas durante os dias 8 de março a 12 de abril. Destas, 650.308 obtiveram confirmação.

Segundo a Pesquisa Regional por Amostras de Domicílio (Prad), realizada em 2019 pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), o Ceará conta com, aproximadamente, 9.166.913 habitantes. Destes, 7.531.588 não realizaram ainda o cadastramento para a vacina.

Vacinação

Até domingo (11), 1.383.067 de pessoas foram vacinadas no Ceará, sendo 1.065.557 na primeira dose e 317.510 na segunda.

A maioria das imunizantes destinaram-se a idosos a partir de 75 anos (535.180), seguidos de profissionais da saúde (512.448) e idosos de 70 a 74 anos (221.630). Logo após, estão a população indígena (40.798), os idosos institucionalizados (4.108) e as pessoas com deficiência institucionalizadas (860).

Atualmente, Fortaleza está na segunda fase da campanha de vacinação, imunizando idosos acima de 60 anos e comunidades quilombolas. Além disso, os agentes de segurança também começaram a receber a vacina no dia de ontem (11).