Apoiadores de Bolsonaro fazem carreata em Fortaleza

Uma carreata a favor do presidente Jair Bolsonaro está sendo realizada, na manhã deste sábado (1º), na BR-116. Diversos veículos exibem a bandeira do Brasil e chegaram a ocupar as duas mãos da rodovia.

Legenda: Carreata na BR-116 a favor do presidente Bolsonaro Foto: Carlos Marlon Legenda: Carreata na BR-116 a favor do presidente Bolsonaro Foto: Carlos Marlon Legenda: Carreata na BR-116 em apoio ao presidente Jair Bolsonaro Foto: VCrepórter

A concentração do ato foi marcada para as 10h no Km 0 da BR-116. Quem passou pelo local nesta manhã flagrou uma movimentação intensa em alguns pontos da via.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito "está fluindo normalmente em ambos os sentidos" e agentes estão dando suporte no local.

O ato foi organizado por grupos apoiadores ao presidente e estava marcado para ocorrer também em diversas outras cidades do País.