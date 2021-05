Aglomeração é registrada em festa em barraca de praia em Fortaleza

Uma aglomeração foi registrada em uma barraca de praia, nesse domingo (23), na Praia do Futuro, em Fortaleza. Vídeos divulgados nas próprias redes sociais do estabelecimento expõem grande quantidade de pessoas aglomeradas, o que contraria protocolos sanitários contra a Covid-19, previstos em decreto do Governo do Estado.

Nas imagens, é possível ver pessoas dançando e consumindo produtos oferecidos pelo estabelecimento em pé ao redor de mesas e em espaços para circulação no local, sem distanciamento social.

Conforme o decreto estadual, barracas de praia podem funcionar exclusivamente para a atividade de restaurantes, com limitação de 50% da capacidade de atendimento e atenção às regras previstas para o setor.

Barracas de praia que tenham piscinas e parques aquáticos não podem permitir uso dos equipamentos por parte dos clientes.

Para o segmento de restaurantes, o texto prevê proibição de festas de quaisquer tipos, limitação de seis pessoas por mesa e proibição de pessoas em pé, inclusive na calçada e em filas de espera.

Além disso, festas e eventos seguem proibidos no Estado durante o período de isolamento social, segundo o decreto.

Procurado pelo Diário do Nordeste, o estabelecimento afirmou que a Polícia Militar esteve no local no sábado e no domingo, tendo indicado apenas que o local encerrasse as atividades no horário estabelecido pelo decreto.

Ainda segundo o responsável pela barraca, clientes passam por medidor de temperatura e detector de metais — esse para evitar pessoas armadas no local — na entrada do estabelecimento, que conta com álcool em gel nas mesas e tapetes de higiene na entrada.

O Diário do Nordeste buscou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para saber se a instituição foi ao local ou se recebeu alguma denúncia acerca de aglomeração na barraca, mas ainda não recebeu resposta.

Outros estabelecimentos

Outros bairros da Capital também registraram aglomerações em estabelecimentos durante o fim de semana. No Conjunto Ceará, um bar foi interditado pela Agefis.

O órgão também interditou estabelecimentos nos bairros Maraponga e Fátima. Nesse último, os agentes dispersaram uma aglomeração em uma associação comunitária.

Legenda: Trabalhadores da Agefis dispersaram aglomeração na Associação Comunidade Maravilha, no bairro de Fátima Foto: divulgação/Agefis

A superintendente da Agefis, Laura Jucá, indicou que o órgão fez 113 fiscalizações na Capital entre sexta-feira (21) e esse domingo (23), das quais 15 resultaram na interdição de empreendimentos. "É preciso que as pessoas tenham a consciência que não estamos em vida normal totalmente. A gente precisa ter um pouco mais de cautela nesse momento", disse em transmissão ao vivo nesta segunda (24).

A Agefis também informou, em nota, que interditou comércio irregular ambulante nos bairros Messejana, Dias Macedo, Passaré e Joaquim Távora, pontuando que tal atividade segue proibida.

A representante da Agefis reforçou a tomada de atitudes por parte da população. "Não faça aglomeração, não faça festa, use a máscara, realmente só saia de casa se for necessário", solicitou.