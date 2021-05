Barracas de Praia em Fortaleza reabrem neste sábado (8) com baixo movimento

No primeiro fim de semana em que as barracas de praia retomaram a oferta do serviço pós-flexibilização, os clientes puderam voltar a frequentar os espaços para acesso exclusivo aos restaurantes na manhã deste sábado (8).

O banho de mar está liberado, mas a permanência na faixa de areia está sendo controlada por viaturas da Polícia Militar para evitar aglomerações.

Os estabelecimentos têm autorização para funcionar aos sábados e domingos no horário de 10h às 15h, com limitação de 40% da capacidade de atendimento simultâneos. Apenas o uso de piscinas e parques nesses locais segue suspenso.

Decreto

A liberação para retomada do segmento foi determinada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 e consta em decreto estadual válido desde a última segunda-feira (3). O documento foi assinado pelo governador Camilo Santana.

Legenda: Banhistas não podem se aglomerar na faixa de areia Foto: André Alencar

Já o atendimento ao público durante a semana (segunda a sexta-feira) foi permitido no dia 24 de abril. A única diferença é no tempo do expediente que tem uma hora a mais de duração, valendo de 10h às 16h.

Considerados não essenciais, os estabelecimentos estavam proibidos de funcionar desde o dia 5 de março, quando o gestor decretou isolamento social rígido na Capital diante do cenário de alta transmissão do novo coronavírus.

Na noite dessa sexta-feira (7), Camilo Santana anunciou que não haverá avanço na flexibilização das restrições a atividades econômicas e serviços nesta semana no Ceará. O motivo é a preocupação com as taxas altas de positividade de exames, que indicam alta circulação viral no Estado.