Agendamento de gestantes e puérperas está incluso na listagem do público geral da vacinação

Em meio ao processo de vacinação contra Covid-19 para o público geral, mulheres grávidas e puérperas seguem inclusas na lista de prioridade para imunização, aponta a Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS).

O nome no agendamento diário pode ser conferido na mesma listagem do público geral. Todas as mulheres com data de nascimento para além da faixa etária liberada, entre 44 a 59 anos, compõem esse grupo prioritário.

Apesar de seguirem nessa lista, algumas categorias perderam a possibilidade de se vacinar antes de outras com o início da vacinação geral no Ceará. Dentre elas, estão as pessoas com comorbidades, os motoristas de transporte coletivo, trabalhadores de transporte metroviário, ferroviário e aquaviário, caminhoneiros e trabalhadores industriais.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Mudanças na campanha de vacinação

Esses setores eram considerados prioritários para a quarta fase da campanha de vacinação. No entanto, com as mudanças, devem aguardar seus agendamentos por faixa etária juntamente com a população geral, que começa a vacinação pelas pessoas de 59 anos e segue em ordem decrescente de idade.

De acordo com atualização do Plano de Operacionalização para Vacinação contra Covid-19, realiza na sexta-feira (11), a expectativa é que o grupo de 18 a 59 anos seja imunizado até o fim de agosto. A organização considera o total de 1.242.649 cadastrados no Saúde Digital nessa faixa etária.

Lactantes pela Vacina

Em maio, grupo de 389 mães se organizou para reinvindicar a vacinação contra Covid-19 para todas as lactantes no Ceará. O objetivo é ampliar a prioridade hoje restrita somente às grávidas e puérperas, que são as mulheres passando pelo período pós-parto.

Além de criarem grupos no Instagram e no WhatsApp, também organizaram um abaixo-assinado. O movimento, que conta com o suporte de sete administradoras para organizar as redes sociais e tomar decisões de liderança, já registra mais 2,4 mil assinaturas.

Calendário de imunização previsto pela Sesa

Conforme documento da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), as épocas previstas no Plano de Operacionalização considera a data de início apontada como geral para o Estado, que previa a última sexta-feira (11) como último dia de imunização dos grupos prioritários. Confira calendário estipulado:

12 a 18 de junho - pessoas de 59 a 55 anos

19 a 25 de junho - pessoas de 54 a 45 anos

26 de junho a 5 de julho - pessoas de 44 a 40 anos

6 a 26 de julho - pessoas de 39 a 30 anos

27 de julho a 25 de agosto - pessoas de 29 a 18 anos

A meta estipulada também considera o repasse de doses da vacina contra a Covid-19 feito pelo Ministério da Saúde por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI).