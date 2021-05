Agendados da 3ª fase que perderam dia da vacinação em Fortaleza têm nova chance nesta terça-feira

Público-alvo da terceira fase da vacinação contra a Covid-19 que perdeu o dia de agendamento em Fortaleza terá nova chance nesta terça-feira (11). A informação foi divulgada pelo prefeito Sarto Nogueira na noite desta segunda (10).

A vacinação de pessoas com comorbidades ou deficiência, além de grávidas e puérperas ocorrerá no salão Jericoacoara do Centro de Eventos, entre 9h e 17h.

Será necessário apresentar o comprovante do agendamento perdido, identidade ou CPF e ainda o documento que ateste a condição médica.

A repescagem vale para as pessoas que começaram a ser agendadas desde 5 de maio, data em que se iniciou a nova etapa da campanha. Doses atrasadas da CoronaVac não entram neste momento, mas continuarão sendo administradas à medida que agendamentos forem divulgados.

"Também divulgaremos listas de agendamento dos públicos da 1ª, 2ª e 3ª fases do nosso Plano de Imunização, para aplicação de primeira e segunda doses. Seguiremos aplicando, mediante agendamento, a segunda dose de CoronaVac nas pessoas que estão em atraso", pontuou o prefeito Sarto.

Terceira fase da imunização

A terceira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início na última quarta-feira (05/05) e inclui pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas e pessoas com deficiência permanente.

A nova etapa irá ocorrer simultaneamente à vacinação do público prioritário da primeira e segunda fases da campanha, que são idosos, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de salvamento e segurança.

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

Segundo a prefeitura, no caso dos idosos que não têm acesso à internet ou possuem dificuldades em realizar seu cadastro, a pasta atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.