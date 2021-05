Ceará recebe 45.690 doses da vacina da Pfizer

O Ceará recebeu 45.690 doses da vacina da Pfizer, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na noite desta segunda-feira (10). Este é o segundo lote do imunizante do laboratório BioNTech que chega ao Estado.

Por necessitar de baixíssimas temperaturas para a conservação, o imunizante será utilizado apenas em Fortaleza, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

No último domingo (9), o governador Camilo Santana anunciou o recebimento do novo lote de vacinas por meio das redes sociais. Segundo Camilo, a confirmação tinha sido divulgada em um documento enviado ao Estado pelo Ministério.

Legenda: Governador já havia antecipado a chegada de novo lote, mas confirmação da chegada veio neste domingo Foto: Reprodução/Twitter

A pasta anunciou que a partir desta segunda, 1,12 milhão de doses da Pfizer seriam distribuídos aos 26 estados e ao Distrito Federal.

O primeiro lote da Pfizer chegou ao Ceará no dia 3 de maio, com 17.550 doses.

3ª fase

O reforço de imunizantes da Pfizer deve ser utilizados para aplicação da primeira dose em pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, que estão na terceira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. A nova etapa começou no Ceará na semana passada.

LOTES DE VACINAS JÁ RECEBIDOS PELO CEARÁ

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech