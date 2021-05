Agendados para vacinação contra Covid-19 reclamam de longas filas no Centro de Eventos

Pessoas agendadas para a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (10), no Centro de Eventos do Ceará (CEC), reclamaram de desorganização e longa espera para atendimento. Segundo relatos, a demora se estende por horas, gerando tumulto e apreensão no local.

Para este dia, foram agendados idosos acima de 60 anos que precisam receber a segunda dose, além de profissionais das forças de segurança, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e deficiência, público incluso na terceira etapa da campanha em Fortaleza.

Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram longas filas registradas ainda do lado de fora do CEC, com pessoas se aglomerando e sem o distanciamento social recomendado para prevenção à Covid-19.

O professor João Paulo Vieira, 41, esteve no local acompanhando a esposa gestante, que estava agendada para as 11 horas. Eles só foram atendidos, no entanto, três horas depois.

"São pessoas do grupo de risco, gestantes e portadores de comorbidades, diabéticos, pessoas com recém-nascidos, que não podem ficar muito tempo sem comer e ficam pelo menos 1 hora em pé no sol e pelo menos mais 2 horas quando entram no prédio", comenta.

Legenda: Usuários reclamam da falta de assistência para as pessoas presentes Foto: Arquivo pessoal

Ele reclama, ainda, da falta de assistência. "Não tem água, não tem comida, nem para vender. Uma pessoa passou mal do nosso lado e não tinha sequer uma cadeira de rodas para atender ela. É bem grave o que está acontecendo. Pessoas que estiveram trancadas durante toda a pandemia e passam por uma situação como essa agora é muito preocupante".

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disse que, para manter a organização e a segurança de todos, esquematiza os agendamentos da vacinação distribuindo em blocos de hora ao longo do dia e em vários locais. Isso torna o atendimento descentralizado.

Por isso, a pasta reforça pedido de que as pessoas compareçam ao local de vacinação apenas no horário agendado e levando somente um acompanhante.