Mais de 20 mil pessoas aguardam 2ª dose de CoronaVac em Fortaleza

Pelo menos 20 mil pessoas estão esperando a 2ª dose da vacina CoronaVac em Fortaleza, informou a secretária da Saúde do Município, Ana Estela Leite, em live nesta segunda-feira (10).

Ana Estela ressaltou que, no total, 38.872 idosos deveriam ter recebido a 2ª dose entre 29 de abril e 1º de maio. Entretanto, o atraso da chegada de novos imunizantes impossibilitou a ação completa.

Segundo a secretária, 4.130 doses chegaram a Fortaleza no dia 2 de maio, seguidas de 14.670 na última sexta-feira (7). Agora, a expectativa é por novas remessas.

"Esperamos receber mais doses durante esta semana para podermos prosseguir vacinando esses idosos, e concluir esse grupo que está muito ansioso com o atraso que aconteceu nessa segunda dose", completou.

De acordo com a titular da pasta, o último sábado (8) foi destinado à aplicação de segundas doses da CoronaVac.

"Repetimos aqui que 41.260 doses destinadas à 2ª dose foram utilizadas como primeiras doses pelo Município entre os meses de março e abril, a partir de uma orientação do Ministério da Saúde, que aconteceu naquele mês", reiterou.

Critérios de vacinação

Ana Estela Leite utilizou o comunicado para reafirmar os critérios utilizados para agendar o horário dos idosos que já estão em atraso.

"O critério que tem sido utilizado para esse agendamento é daquele idoso que tem o maior intervalo, que tomou a primeira dose há mais tempo. Quando vamos fazer o 'desempate', acabamos escolhendo a pessoa mais idosa", explica.

Conforme números da secretaria, neste fim de semana, pelo menos 12 mil pessoas receberam a segunda dose do imunizante que estava em atraso.

Cuidados com o vírus

Durante a live, que também teve a presença do gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica, Antônio Lima, a importância da manutenção dos cuidados com o coronavírus foi reforçada.

"Hoje, nós temos uma média de casos que se aproxima de 800 e mil casos por dia. Em relação aos óbitos, a situação é mais clara, que é de um declínio que se iniciou ali no dia 4 de março", complementou Antônio.

Ele voltou a pedir cautela. "As aglomerações precisam ser evitadas, precisamos ainda conter a transmissão com todas as medidas que estão sendo tomadas", reforçou.