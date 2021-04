Academias em condomínios podem funcionar com respeito aos protocolos; veja o que mais é permitido

Apesar de espaços comuns em condomínios de veraneio - aqueles onde não há moradores fixos e podem ser alugados por temporada - ainda estarem proibidos de serem utilizados, condomínios residenciais em Fortaleza se adaptam aos protocolos sanitários contra a Covid-19 com menos restrições. Na Capital, a entrada de personal trainers, o uso de piscinas e o agendamento de horário na academia são decididos individualmente.

“Os condomínios residenciais, mesmo durante o lockdown, já tinham a permissão de utilização das áreas comuns desde que o síndico possa assegurar o uso com medidas de segurança. Se o síndico não tiver como fazer com segurança, ele pode sim manter essas áreas comuns fechadas”, diz Luciana Lima, advogada e Diretora Operacional e Jurídica da Gestart Condomínios.

Síndico de três condomínios em Fortaleza e um no Eusébio, o advogado Renato Stuani explica que os únicos espaços vedados para o uso na Capital são o salão de festas e o deck. A proibição de festas de qualquer natureza ainda é imposta pelo decreto estadual de isolamento social.

Nas academias, cada condomínio pode decidir as regras, contanto que siga protocolos sanitários. “A gente está seguindo a mesma orientação dada às academias profissionais, que é em média 25% da capacidade. A gente estipula 1h para o treino, de uma forma democrática para todo mundo poder usar”, diz Renato.

Em alguns condomínios, é permitida a entrada de personal trainers, porém as aulas dadas por eles devem ser individuais. Professores que costumavam dar aulas para várias pessoas ao mesmo tempo não são permitidos ainda. Os horários também são decididos conforme o funcionamento de cada residencial.

Uso da piscina e áreas livres

Para utilizar as piscinas, alguns condomínios pedem que os residentes marquem horário, assim como na academia. De acordo com Luciana Lima, é recomendado que o uso seja individual ou que todas as pessoas sejam da mesma família, morando na mesma casa. Isso facilita a manutenção das medidas sanitárias.

Já os locais ao ar livre são liberados em condomínios residenciais contanto que o residente utilize máscaras e não faça aglomerações. “Os condomínios que tem espaço para caminhada, para andar de bicicleta, estão totalmente liberados. Os próprios decretos trazem isso. Playground está proibido”, diz Stuani.

Regras diferentes para condomínios de veraneio

O decreto estadual continua impondo regras mais rígidas aos condomínios de veraneio e resorts. Espaços como saunas, academias, piscinas, quadras e salão de jogos e festas continuam fechados. As únicas atividades permitidas são ao ar livre, como caminhadas ou passeios de bicicleta.

“Você tem que ter uma atenção um pouco maior, porque a frequência é muito diversificada, não é só de condôminos moradores. Você tem aluguel de apartamentos, então você recebe pessoas de todos lugares do país. Tem uma diversificação de pessoas no condomínio, você tem que restringir um pouco mais. Acho que é por isso que o decreto diferencia veraneio de condomínios residenciais”, diz o síndico profissional Antônio Carlos Franci.

Situação diferente no Eusébio

No município de Eusébio, o decreto municipal resolveu colocar restrições mais rígidas no uso de espaços comuns residenciais também. De acordo com Luciana, as academias podem ser utilizadas, mas apenas das 6h às 18h e não por mais de três pessoas.