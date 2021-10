98,21% das vagas para o programa CNH Popular 2021 já foram preenchidas

O superintendente Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-CE), Maximiliano Quentino, informou que 98,21% das vagas para o programa Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Popular já foram preenchidas em todo o Ceará. As informações foram dadas em live com o governador Camilo Santana (PT), na tarde desta terça-feira (19).

Ele afirmou que o sistema — que apresentou instabilidades — já foi normalizado. A previsão é que as pessoas inscritas iniciem o processo já no próximo dia 28 de outubro. Nesta terça, as dificuldades de acesso ao serviço, afirmou, ocorrem somente devido à falta de vagas. Em todo o Estado, foram 25 mil.

Segundo o Detran, todos os 184 municípios receberão a CNH Popular. No entanto, o número de oportunidades será proporcional à população de cada. Em Fortaleza, serão 5 mil vagas.

Para o Interior, foi estabelecido o quantitativo de uma habilitação para cada 326 habitantes, totalizando 20 mil vagas para 183 municípios cearenses. Segundo o governador, em 2022, haverá um "segundo pacote" do programa.

"A minha meta é atender toda a população que precisa. A gente vai lançar outros pacotes ainda no nosso governo", afirmou.

Cobrança do governador

Após receber reclamações de internautas sobre a dificuldade de acesso ao serviço do Detran, na live desta terça-feira (19), o governador Camilo Santana (PT) resolveu falar com o gestor do órgão, por telefone, ao vivo.

Legenda: As informações foram dadas em transmissão ao vivo, nesta terça-feira (19), nos perfis oficiais do governador Foto: Reprodução

“Muita gente reclamando sobre o site da CNH popular. Vou mais uma vez cobrar do Max (superintendente do Detran)", falou. "Se quiser ligar já para saber qual o motivo, sei que a procura foi enorme, mas vou verificar o problema no site”, pediu à equipe.

Cerca de três minutos depois, Camilo pegou o telefone para falar com Maximiliano e acionou o recurso de viva-voz. "Max, qual o problema, tem muita gente reclamando do site do Detran sobre o CNH popular. Tô no viva-voz aqui", avisou.

O superintendente responde: "Tivemos uma demanda muito grande. Nosso sistema passou por instabilidades, mas ele foi normalizado, tanto que, hoje, temos 98,21% das vagas preenchidas”, iniciou.

“As inscrições já estão neste patamar. Então, temos pouquíssimas vagas. O que acontece é que a população está procurando em municípios que não têm mais", explicou. Camilo agradeceu e questionou sobre o prazo para as pessoas inscritas serem convocadas.

Maximiliano explicou que, a partir do próximo dia 28, as equipes do órgão já estarão se deslocando para os municípios para realizar o processo.