29 cidades do CE têm risco baixo para transmissão da Covid, mas metade continua em alerta elevado

O avanço da vacinação contra a Covid-19 tem sido apontado por especialistas em saúde pública como principal razão para a queda nos índices de infecção da doença no Ceará. Prova disso é que 29 cidades retornaram para o patamar de risco baixo de transmissão do vírus, de acordo com o mapa de alerta da plataforma IntegraSUS.

O número é um balanço das semanas epidemiológicas 30 e 31, período compreendido entre os dias 25 de julho e 7 de agosto, e mais que dobrou em relação ao último balanço, quando apenas 13 cidades estavam na categoria mais branda, conforme as análises da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Por outro lado, 94 cidades, pouco mais da metade dos 184 municípios cearenses, continuam nos níveis mais elevados de alerta: 45 no alerta “altíssimo” e outras 49 no “alto”. Houve redução quanto à análise anterior, quando 60 estavam em altíssimo e 59 em alto.

Para analisar o cenário de cada município, a Sesa traça métricas norteadas em 5 indicadores:

incidência de casos por dia/100 mil habitantes;

internações;

percentual de leitos UTI-Covid ocupados;

taxa de letalidade e taxa de positividade.

De forma geral, o Ceará está em risco baixo para três deles: menor incidência de casos, menor percentual de ocupação de UTIs por pacientes com a doença e menor positividade de testes. Porém, novas internações ainda estão em risco moderado, e a letalidade continua no nível alto.

"A pandemia não acabou, e agora há preocupação com a variante Delta, que é mais agressiva", disse o governador Camilo Santana, na última quinta-feira (12). O gestor garantiu que a estrutura de atendimento será mantida e que busca acelerar a aquisição de mais vacinas para o Estado.

Confira a lista de cidades em cada nível, por ordem alfabética:

Baixo (29 cidades)

Taxa de ocupação dos leitos menor que 70%; taxa de letalidade menor que 160; percentual de positividade de testes para diagnóstico de Covid-19 menor que 25%.

Acarape

Acaraú

Alto Santo

Amontada

Apuiarés

Ararendá

Camocim

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Farias Brito

Guaramiranga

Horizonte

Ibicuitinga

Irauçuba

Itaitinga

Jati

Marco

Martinópole

Pacatuba

Pacoti

Pires Ferreira

Potiretama

Salitre

Santa Quitéria

Tabuleiro do Norte

Tururu

Uruoca

Altíssimo (45 cidades)

Taxa de ocupação dos leitos maior que 95%; taxa de letalidade maior que 3%; percentual de positividade de testes para diagnóstico de Covid-19 maior que 75%.

Acopiara

Aratuba

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Caririaçu

Caucaia

Cedro

Choró

Crato

Ereré

General Sampaio

Granjeiro

Hidrolândia

Ibaretama

Independência

Itapipoca

Itatira

Jardim

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Maracanaú

Mauriti

Missão Velha

Morrinhos

Mulungu

Nova Olinda

Pacujá

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Piquet Carneiro

Quixadá

Redenção

Russas

Santana do Cariri

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Sobral

Tamboril

Tarrafas

Trairi

Umari

Uruburetama

Viçosa do Ceará

Alto (49 cidades)

Taxa de ocupação dos leitos entre 80,1% e 95%; taxa de letalidade entre 2% e 3%; percentual de positividade de testes para diagnóstico de Covid-19 entre 50% e 75%.

Altaneira

Antonina do Norte

Aracoiaba

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barroquinha

Capistrano

Caridade

Cascavel

Catarina

Catunda

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Ipueiras

Itaiçaba

Itapiúna

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Milhã

Mucambo

Nova Russas

Ocara

Orós

Palhano

Palmácia

Parambu

Penaforte

Pereiro

Pindoretama

Porteiras

Saboeiro

Santana do Acaraú

São Benedito

Solonópole

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Ubajara

Várzea Alegre

Moderado (61 cidades)

Taxa de ocupação dos leitos entre 70% e 80%; taxa de letalidade entre 1% e 2%; percentual de positividade de testes para diagnóstico de Covid-19 entre 25% e 49,9%.

Abaiara

Aiuaba

Alcântaras

Aquiraz

Aracati

Banabuiú

Barreira

Barro

Bela Cruz

Brejo Santo

Campos Sales

Canindé

Cariré

Cariús

Carnaubal

Crateús

Fortim

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Icapuí

Icó

Iguatu

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Iracema

Itapajé

Itarema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Madalena

Maranguape

Massapê

Meruoca

Milagres

Miraíma

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Novo Oriente

Pacajus

Pedra Branca

Pentecoste

Poranga

Potengi

Quiterianópolis

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Reriutaba

São Gonçalo do Amarante

Senador Pompeu

Senador Sá

Umirim

Varjota

