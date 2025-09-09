Yeison Guzmán celebra camisa 10 no Fortaleza e vive expectativa por estreia

Yeison Guzmán foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (9) em coletiva de imprensa no Alcides Santos. O meia colombiano ressaltou a felicidade em vestir a camisa do Fortaleza e comentou sobre seu condicionamento físico. Marcelo Boeck, assessor executivo do clube, explicou o acerto entre o Leão e o Torpedo Moscou, seu antigo time russo, para fechar a contratação do jogador..

O meia de 27 anos chega ao Fortaleza pelo valor de 1,1 milhão de dólares (R$ 6 milhões). O colombiano, que vai disputar posição com Pochettino, Lucca Prior e Lucas Crispim, se mostrou motivado para vestir a camisa do Leão e por ser o novo camisa 10 da equipe.

Estou contente por essa oportunidade. Estou feliz de pertencer ao clube e conhecer a torcida. Agradecer ao Marcelo, ao clube que me trouxe e agora é começar a entregar pela camisa. Quero contribuir com meu grão de areia para a equipe, nesta situação tão difícil em que se encontra. No caso do número 10, sempre gostei, sempre foi uma referência pessoal. Yeison Guzmán Meia do Fortaleza

Sem atuar desde maio, o meia tem a expectativa de estrear já no sábado (13) no duelo contra o Vitória, às 16h, na Arena Castelão. Já regularizado e treinando com a equipe, ele comentou sobre seu condicionamento físico e falou da empolgação em trabalhar com Martín Palermo, novo treinador do Fortaleza.

"Um mês em que me preparei, estou à disposição do professor, esperando o que ele precisar. Ele é um grande treinador, vem com uma ideia para, o mais rápido possível, tirar o clube do momento, colocá-lo no lugar onde deve estar. Já estou à disposição para ajudar.", comentou o jogador

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

No início das negociações, foi ventilada a possibilidade de uma troca de jogadores entre Fortaleza e Torpedo Moscou, da segunda divisão russa. Na negociação, Luquinhas iria para o time russo, enquanto Guzmán viria para o Tricolor. Entretanto, o meia brasileiro optou por fechar com o Santa Clara de Portugal. Com isso, Marcelo Boeck explicou como se deu a negociação até o acordo ter sido fechado entre todas as partes.

O Torpedo da Rússia entrou em contato com o Marcelo Paz, e a gente começou a ter essas tratativas num negócio direto entre Luquinhas uma troca entre Luquinhas e Guzman. No negócio, ficaria metade do passe pro Torpedo metade do passe pro Fortaleza de ambos os jogadores. Estávamos acertados já com o Guzman, com o Torpedo, com o agente e estávamos à espera então do Luquinhas. Esse acerto não chegou na parte final do negócio mas como o Guzman era um jogador do qual nós tínhamos uma referência pelo CIFEC e pelo departamento de futebol, Marcelo Paz juntamente com o Papellin, autorizaram a negociação. Então a gente negociou a compra do passe do Guzmán, foram duas semanas de tratativas bem intensas mas no fim das contas fechamos esse negócio, que não foi fácil, mas pesou pela vontade do Guzmán. Marcelo Boeck Assessor Executivo do Futebol

* Sob supervisão de Crisneive Silveira