Yeison Guzmán celebra camisa 10 no Fortaleza e vive expectativa por estreia
Jogador poderá estrear diante do Vitória
Yeison Guzmán foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (9) em coletiva de imprensa no Alcides Santos. O meia colombiano ressaltou a felicidade em vestir a camisa do Fortaleza e comentou sobre seu condicionamento físico. Marcelo Boeck, assessor executivo do clube, explicou o acerto entre o Leão e o Torpedo Moscou, seu antigo time russo, para fechar a contratação do jogador..
O meia de 27 anos chega ao Fortaleza pelo valor de 1,1 milhão de dólares (R$ 6 milhões). O colombiano, que vai disputar posição com Pochettino, Lucca Prior e Lucas Crispim, se mostrou motivado para vestir a camisa do Leão e por ser o novo camisa 10 da equipe.
Estou contente por essa oportunidade. Estou feliz de pertencer ao clube e conhecer a torcida. Agradecer ao Marcelo, ao clube que me trouxe e agora é começar a entregar pela camisa. Quero contribuir com meu grão de areia para a equipe, nesta situação tão difícil em que se encontra. No caso do número 10, sempre gostei, sempre foi uma referência pessoal.
Sem atuar desde maio, o meia tem a expectativa de estrear já no sábado (13) no duelo contra o Vitória, às 16h, na Arena Castelão. Já regularizado e treinando com a equipe, ele comentou sobre seu condicionamento físico e falou da empolgação em trabalhar com Martín Palermo, novo treinador do Fortaleza.
"Um mês em que me preparei, estou à disposição do professor, esperando o que ele precisar. Ele é um grande treinador, vem com uma ideia para, o mais rápido possível, tirar o clube do momento, colocá-lo no lugar onde deve estar. Já estou à disposição para ajudar.", comentou o jogador
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
No início das negociações, foi ventilada a possibilidade de uma troca de jogadores entre Fortaleza e Torpedo Moscou, da segunda divisão russa. Na negociação, Luquinhas iria para o time russo, enquanto Guzmán viria para o Tricolor. Entretanto, o meia brasileiro optou por fechar com o Santa Clara de Portugal. Com isso, Marcelo Boeck explicou como se deu a negociação até o acordo ter sido fechado entre todas as partes.
O Torpedo da Rússia entrou em contato com o Marcelo Paz, e a gente começou a ter essas tratativas num negócio direto entre Luquinhas uma troca entre Luquinhas e Guzman. No negócio, ficaria metade do passe pro Torpedo metade do passe pro Fortaleza de ambos os jogadores. Estávamos acertados já com o Guzman, com o Torpedo, com o agente e estávamos à espera então do Luquinhas. Esse acerto não chegou na parte final do negócio mas como o Guzman era um jogador do qual nós tínhamos uma referência pelo CIFEC e pelo departamento de futebol, Marcelo Paz juntamente com o Papellin, autorizaram a negociação. Então a gente negociou a compra do passe do Guzmán, foram duas semanas de tratativas bem intensas mas no fim das contas fechamos esse negócio, que não foi fácil, mas pesou pela vontade do Guzmán.
